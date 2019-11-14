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三芝老舊公廁大改造 提升質感美化環境

2019-11-14 19:00觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區公所獲得補助400多萬元，翻新區內四處廁所，還針對公廁周邊景點特色設計不同...
三芝區公所獲得補助400多萬元，翻新區內四處廁所，還針對公廁周邊景點特色設計不同功能，讓公廁變得乾淨舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
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為要改善多年沒有翻新整修的公廁，三芝區公所向行政院環保署提報「優質公廁及美質環境推動計畫」獲得補助400多萬元，翻新區內四處廁所，還針對公廁周邊景點特色設計不同功能，讓公廁變得乾淨舒適，功能再加值，提升美感更要提升質感。

三芝區長林慶豐指出，公所向行政院環保署提報「優質公廁及美質環境推動計畫」，獲得補助金費400多萬元，針對區內四座老舊廁所進行改善，不僅是單單整修廁所內外部，針對不同公廁的周邊特色也加入複合式的功能，有結合公車站體連同遮風避雨的候車空間一同設計，還有加入鐵馬驛站騎士所需，多設一些洗手台，不僅提升公廁質感、美化環境更讓公廁功能再加值。

福成社區理事長鄭國賢表示，在「優質公廁及美質環境推動計畫」中，三芝區公所改善興華營區、三芝國中公車站、龜子山橋站與芝蘭公園等四座公廁，其中在三芝區中心的三芝國中公車站公廁翻新啟用後，因為就在社區中就來觀摩試用，新的如廁空間一改以往看到這個公廁黑黑暗暗又潮溼就像鬼屋的想像，現在變得明亮又漂亮，如廁也不感到害怕。

另外在龜子山橋的公廁，因為就位於北新路101縣道上，賞櫻季多有遊客使用，除了讓公廁結合公車站、電話亭、簡易避難所，還透過地坪、牆面鋪上木紋鋪面，藉此增添質感、融入山林，未來還會規劃增設三芝旅遊地圖指示，讓公廁發揮多元功能，也為觀光增添便利與潛力。

公車行政院

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