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熱心公益 碧山巖開漳聖王廟捐救護車

2019-11-14 16:04中央社 記者黃麗芸台北14日電

碧山巖開漳聖王廟為造福社會大眾，17年內陸續捐贈台北市消防局共5輛救護車和1000個住宅用火災警報器，今天再度捐出一輛救護車，由台北市消防局長吳俊鴻代表受贈。

消防局今天發布新聞稿表示，碧山巖開漳聖王廟體認台北市政府長期致力提升緊急醫療救護品質，今年再度集合信眾善款捐贈一輛救護車，並於今天在碧山巖開漳聖王廟舉辦捐贈典禮，未來將配置於內湖分隊，以提升緊急救護能力。

為造福社會大眾，消防局指出，碧山巖開漳聖王廟從民國92年起，集合信眾四方善款，至今天已共捐贈消防局6輛救護車和1000個住警器，希望幫助亟需緊急救護的傷病患。

根據消防局統計資料顯示，近4年每年平均約有13萬趟緊急救護勤務；於107年到院前心肺功能停止患者（OHCA）康復出院人數已提升至121人；累計102年至108年11月4日止，共計有1048名OHCA病患康復出院。

救護車北市

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