省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路
2019-11-14 15:12
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
新北市跳蛙公車「板橋溪崑－林口長庚」線明天上路，平日上午7點30分自指南客運樹林站發車共4班次，直達捷運迴龍站、捷運體育大學站及林口長庚醫院，滿足民眾通勤就醫及轉乘捷運需求，預計可節省20分鐘通勤時間。
「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車自樹林區指南客運樹林站出發，沿途停靠「篤行路三段」、「沙崙國小（篤行路）」、「沙崙里」、「臺北區監理所」、「捷運迴龍站」、「泰山分駐所」、「捷運體育大學站」及「林口長庚醫院」。
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交通局運輸管理科長林詩欽表示，目前溪崑地區往外通勤公車路線多是往台北方向，若要前往林口長庚醫院，都需要轉乘2到3次公車或捷運，這次規畫直截跳蛙路線，可節省約20分鐘，大幅減少轉乘步行及候車時間。
跳蛙公車路線除可現場使用1280定期票或電子票證刷卡搭乘外，也能預先利用跳蛙公車App購票選位，若購買月票可直接再享67折優惠。林詩欽說，跳蛙公車享有與雙北公車及捷運轉乘優惠，並可使用1280元定期票搭乘，目前新北跳蛙公車已累計達47線。
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