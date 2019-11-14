醒吾高中欠薪 勞工局：調解約定發薪日

2019-11-14 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市私立醒吾高中去年10月爆出欠薪，至上個月仍「有時發、有時不發、有時發不完全」，新北勞工局指出，接獲教師申訴後均有調解，雙方約定發薪日，過去曾有約定時間仍未給付薪資，但校方過幾日後仍有發薪，並無惡意狀況，未來也會與新北教育局密切關心。

新北市教育人員產業工會醒吾高中支會表示，董事會已經斷續欠薪一年，每個月都要向勞工局申請調解，「就像女人的月經，每個月都來一次」，不少教師扛家計、房貸壓力大，今年7月有20位教師及行政支撐不住退休或離職。

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勞工局勞資關係科長賴彥亨說，2017年9月起就接獲申請調解，迄今逾10多件，因校方董事有債務資金遭扣押，導致教師等職員無法按期領到薪資，目前校方拿到教育局、教育部補助款後，就會立刻發薪。