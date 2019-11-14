新北舉辦仿生小展 向大自然學習永續創新
2019-11-14 14:15
聯合報 記者江婉儀
／新北即時報導
新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作，在11月12日至14日舉辦「仿生永續創新」快閃小展系列活動，邀請青年學子以大自然為師，在2019年全球仿生設計競賽「氣候變遷：適應、減緩與翻轉之方」為主題，以特選子題「新北市永續漁業創新奬」，提出解決「漁港海漂垃圾」與「海底覆網」衝擊的解方，讓民眾了解仿生思維及大自然帶來的科技啟發。
獲獎團隊成員今天與新北市副市長吳明機進行交流，團隊針對海洋塑膠垃圾引發的塑膠微粒問題，從「大王蓮」、「心臟」、「公蛾的觸角」、「海樽」與「豬籠草」上獲得靈感，提出一項過濾裝置的構想。吳明機聆聽團隊成員簡介創作概念，過程中的提問互動也是激盪創新的一環。後續並藉由分享會了解仿生科技的發想應用，將創新思維推至整個市府團隊。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
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台灣仿生科技發展協會理事長孫智麗表示，仿生科技(Biomimicry)以遵循自然、善用科技為宗旨。協會提倡產業化運用並順應國際潮流，追求人類永續繁榮發展。推動應用包含機械工程、材料、建築開發、農業及生命科學等各領域。從2015年起，協會透過舉辦「全球仿生設計競賽設計競賽 台灣海選」於大專院校與新創領域扎根，至今累計來自全台超過130個大專院校科系團隊、近500 位參與者。
新北市副市長吳明機表示，無論是秘書處的綠牆相關應用，就像受白蟻窩啟發的低耗能空調；交通局的交通系統，則是受黏菌啟發的交通網絡設計；衛生局的醫療相關應用，則是受鯊魚皮啟發的抗菌科技等等。為提升對於仿生思維的理解，進一步激發跨域合作的創新，驅動永續發展，新北市政府在2020仿生設計競賽，將繼續增設「新北市永續創新獎」，讓青年學子或新創團隊投入，為解決面臨的環境問題，提出創新方案。
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