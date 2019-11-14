動保處與名模合作限量犬貓愛心月曆 明起認養就送

2019-11-14 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市動保處與伊林娛樂合作推出「2020浪愛回家」犬貓愛心月曆，由待認養犬貓與伊林模特兒王麗雅等人互動照呈現「米克斯」犬貓的萌樣，推廣「認養不棄養」的概念；民眾於明天（15日）起到明年1月31日，於北市動物之家認養犬貓，就能獲得愛心月曆1份，限量300份。

動保處今天舉辦犬貓愛心月曆推廣認養不棄養活動，台北市長柯文哲也到場致詞；柯表示，動物之家犬貓重回家庭的時間平均長達300天，9成犬貓都達1歲以上，為了促進大家認養動物之家犬貓，特別推出愛心月曆；民眾認養動物之家犬貓，除送月曆，還有植入晶片、免費絕育手術、多價疫苗注射、狂犬病預防注射及免費1年的寵物保險等利多。

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伊林名模王麗雅說，拍攝當天的小夥伴「阿肥」眼中只有零食，但阿肥有著穩定且溫柔的性格，加上在志工引導下，讓攝影師能完美捕捉到美好畫面，順利完成拍攝，很希望藉由愛心月曆，讓大家能更了解米克斯的優點，增加認養。

動保處志工表示，動物之家不少犬貓是因為原來的主人有各種原因無法再飼養的，既然是人類造成的傷害，就必須由人類來彌補，所以他們願意花時間照顧待認養犬貓，希望協助犬貓重返家庭。