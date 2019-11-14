協助去標籤化 身障者就業不容易

2019-11-14 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北勞工局今舉辦身心障礙就業促進論壇暨頒獎典禮，共有61績優單位、個人獲獎，就業服務員蔡元禾、職業重建服務個案管理員巫秀棋，協助身障者解決就業問題而獲獎，勞工局長陳瑞嘉說，給予身障者就業機會，就能有無限可能。

今年29歲的蔡元禾是心理諮商相關科系畢業，退伍後就決定從事「幫助人的工作」，投入協助身障者就服工作已有6年時間，協助45名身障者就業，其中25名穩定就業，另外11名在案服務、9名轉介職重中心進行職業訓練與就學。

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蔡元禾說，輕度智能障礙者常遭詐騙集團利用，戶頭被拿去當洗錢帳號，而被警方逮捕面臨刑事案件，曾幫助過已接近「執行」拘役的身障者，趕緊向司法單位申請分期付款，並協助該名身障者找到工作，支付約5萬的易科罰金。

蔡元禾指出，協助身障者就業常需要「去標籤化」，以憂鬱症為例，部分雇主認為可能會在職場輕生，甚至會攻擊他人，但其實這些人透過用藥與良好控制，與一般人沒有不同。

職業重建服務個案管理員巫秀棋，也曾為白斑症的身障者重建自信心，找到在工廠內作業員的工作，但起初是聯絡心理諮商師提升就業動機與自信，隨後也順利就業，直到現在也給予陪伴。