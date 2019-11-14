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「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16聯合報 記者吳志雲╱新北即時報導

新北市歡樂耶誕城新北市政府提供
新北市歡樂耶誕城新北市政府提供
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時序即將進入12月，歐美各國都已開始準備迎接一年一度的聖誕佳節，全球主要的各個聖誕市集也陸續展開囉，新北市也不落人後，「2019新北市歡樂耶誕城｣，今年以耶誕魔法城為主題開城，從11月15日(五)起陪伴民眾直到明(2020)年1月1日止，持續48天，和全台民眾共度耶誕，一起迎向2020。

耶誕市集的源起可追溯至中世紀，每年都會吸引百萬人潮，這些古老而熱鬧的市集，散發濃濃的節日魅力。耶誕市集又稱為「Christkindlmarkt」，起源於德國，這些街頭市集與慶祝耶誕節密切相關。

今日則是從美國到亞洲，全世界都有耶誕市集，都出現傳統歐洲的節慶活動。新加坡的濱海灣花園變身聖誕市集，有旋轉木馬、溜冰場，擎天樹飄下泡沫雪，燈光秀在耶誕樂聲中歡騰飛舞。香港的赤柱廣場聖誕市集每年吸引超過30萬名到訪人次。

不過，最有節日氣氛的還是正宗的歐洲耶誕市集。包括維也納聖誕世界、德國科隆大教堂聖誕市集、布拉格舊城廣場聖誕市集、法國的史特接斯堡聖誕市集和瑞士的巴塞爾聖誕市集等，都是知名的聖誕市集，歷史悠久，傳統深厚，散發濃濃的聖誕魅力。

而「新北歡樂耶誕城｣也逐漸成為亞洲的夢幻聖誕市集，去年還獲得日本阪急交通社，評選為全球耶誕旅遊去處排行第一；除此之外，新北耶誕城於2017年曾獲亞洲四大完美耶誕市集，新加坡樟宜機場官網推薦「亞洲4大令人無法想像的完美耶誕市集」之一。

由於新北市歡樂耶誕城為新北市打造璀璨的夜間光雕秀和科技時尚的耶誕風情，近幾年來早已成為遊客拍照打卡聖地，不僅是國人聖誕期間的最佳去處，同時在廣場的燈區和活動場域，來自不同國家的國際觀光客號的身影也愈來愈多，大多是衝著歡樂耶誕城的聲光效果慕名而來。

2019新北市歡樂耶誕城創下三個第一，照亮新北：

全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀：首度結合板橋車站大樓及新北市府大樓，以「台灣雙塔」，加上廣場大耶誕樹，透過12組雷射，和全台民眾共度耶誕，一起迎向2020。

主燈投影面積歷年第一大：包括市民廣場耶誕樹、市府大樓及板橋車站大樓，投影面積高達8,800平方公尺，創下「新北歡樂耶誕城」歷年來投影面積最大紀錄。

8座熱門打卡天橋創歷年第一多：超級打卡景點，連結市府周邊的天橋燈飾，從以往5座，今年擴大到8座，串連整個新板特區，環繞市府周邊的8座天橋，各有特色，創歷年記錄。

今年將市民廣場耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯臺鐵板橋車站南面外牆雷射燈光秀，打造「雙塔一樹、全球唯一」的聲光體驗，創造出360度多層次立體雷射光雕秀。

來自新加坡的光雕技術團隊，結合台灣內容創意，將施展魔法的桑塔熊和方頭熊家族，「映上」新北市政府大樓外牆，一場精彩的魔幻冒險旅程就此展開。

今年並首度擴大戶外光雕範圍，加上新北市知名地標耶誕樹，主燈秀展演總面積達8,800平方公尺，搭配周邊美麗燈飾點綴，以及耶誕城堡主題市集，還有甜蜜咖啡杯、薰衣草木馬等2座免費遊樂設施，亞洲第一的炫麗魔幻耶誕城，不用出國，就在新北。

另外，親子最愛的卡通明星慶典「童趣嘉年華」、每年吸引數十萬人共襄盛舉的「巨星耶誕演唱會」等一系列豐富活動，精彩再突破、歡樂不間斷。除了耶誕樹主燈區外，桑塔熊的魔法小鎮(市民廣場燈區)設置2座小朋友最愛的免費遊樂設施—「甜蜜咖啡杯」及「薰衣草木馬」；新北魔法森林（站前廣場燈區）結合了新北意象與藝術的互動裝置；卡娜赫拉的閃閃耶誕夢（萬坪公園燈區）則邀請了萌到爆表的粉紅兔兔與P助現身，省下出國機票，坐捷運來新北，就能享受最璀璨的白色耶誕盛典！

今年位於板橋車站站前廣場的「新北魔法森林」燈區，將地景、在地文化元素融合進藝術中，由獲得義大利設計大獎的藝術家率領擅長手繪、插畫、結構藝術的團隊，打造出數座戶外裝置照明藝術品，靈感來自於新北山林、金礦山脈、街頭意象，民眾可穿梭於藝術作品中，感受文化、自然與藝術的結合，由璀璨燈光襯托出藝術創作的景象，是今年耶誕城必拍亮點之一。

此外，同樣位於站前廣場，草坪上有著「森林小火車」，是每年耶誕城最受小朋友喜愛的免費遊樂設施之一。而萬眾矚目的耶誕城特別嘉賓─「Miravivi耶誕禮物屋」裡處處都是驚喜!包括許多可愛的高人氣迪士尼家族，每年耶誕城的萬坪公園燈區，都會邀請小朋友們最喜愛的卡通人物造訪，今年遠從日本來台灣免費戶外公開展出的「卡娜赫拉的小動物」將現身萬坪公園，不僅小朋友，連大人都為之瘋狂。且今年一共有6座卡娜赫拉的閃閃耶誕夢限定裝置藝術及超夢幻餐飲專區，充滿粉紅的造型燈海，等著卡娜赫拉的小動物粉粉們踩點、打卡。

11/15(五)耶誕點燈開城秀後，週週都有精彩系列活動，首場節目【童趣嘉年華】在11/16(六)-11/17(日)於市民廣場舉行，超過十位人氣卡通明星將輪番上陣，與孩子們同歡兩日，有玩、有拿、還有難忘的童年回憶，民眾們千萬不要錯過。更多「2019新北市歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/

「2019新北市歡樂耶誕城」活動官網：https://christmasland.ntpc.gov.tw

新北旅客臉書Facebook粉絲團：http://www.facebook.com/ntctour

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