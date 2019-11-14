北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市預計針對全市688家幼兒園，抽查208園的公安及園務查核，至9月底已查核147園，有14園違規。其中「卡爾維德蒙特梭利幼兒園（東湖）」違反6項規定，經複查後仍未改善，情節較為重大，共裁罰23萬7千元罰鍰，並勒令停招1年；園方表示已進行改善與協助超收幼兒轉園。

台北市教育局、消防局及建管處等針對幼兒園建築物年度公安申報、消防安全設備等實施公安查核，並就園址、市招、招生人數、師生比、人員資格、教學正常化、團保等項園務行政是否符合幼兒教育及照顧法相關規定，進行查核及輔導。

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重大違規情形，包括聘用未具教保服務人員資格員工、未辦理幼兒團體保險、招收人數超過設立許可核定數、違規擴大使用未核准使用樓層，及師生比不足等項目，依「幼兒教育及照顧法」、「教保服務人員條例」及「幼兒園幼童專用車輛與其駕駛人及隨車人員督導管理辦法」等規定，各項分別處幼兒園負責人新台幣6千元至34萬8千元罰鍰，並命其限期改善。

其中，有5園已改善完成，8園仍在改善期間，如二度查出違規的何嘉仁班系「台北市私立嘉霖幼兒園」，本次發現5項重大違規，超收106名幼兒，依照不當所得比例，共裁罰43萬8千元，年底前將進行複查。

另「卡爾維德蒙特梭利幼兒園（東湖）」違反6項規定，經複查後仍未改善，情節也較為重大，超收18名幼兒，共裁罰23萬7千元罰鍰，並勒令停招1年。

致電嘉霖幼兒園，園方表示園長在會議中，稍後才能由園長出面說明；致電卡爾維德幼兒園，老師則說已做改善，超收部分也協助孩子轉園，細節要由負責人說明。