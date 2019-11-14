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為何爭相辦花博燈會？學者：民眾快樂幸福票才投得下去

2019-11-14 00:04聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

銘傳大學建築系專任副教授褚瑞基進行過很多公共藝術教育、創作設計，也出版7本建築史及相關書籍，今天受台中市建築經營協會大師講座邀請，演講「城市的幸福在藝術中」。他說，很多縣市首長、政治人物營造出讓人開心、「幸福」的大型活動，選民票才投得下去，民眾需要更多「幸福」，因此造就了一個新的行業，那就是策劃出一場場「幸福」的「策展人」。

褚瑞基認為，公共藝術3個核心為環境美學、藝術教育與公共對話，不在美術館裡。每一個時代有一種共有的幸福，在一棵大樹下的夏天納涼、爸媽牽著我們的手逛市集、和朋友星空下大口灌下數灌啤酒、看著孩子跨出第一步，「藝術」的體驗應該不是私有的，最幸福的藝術感受是許多人感同身受的集體經驗。

褚瑞基指出，現代民眾苦悶，藝術結合營造出「幸福」，也有地方創生的概念，例如浪漫台三線本質上，就是有復興舊地方，覺得開心就有想要留下來的意願。像花博、台灣燈會、浪漫台三線藝術季、地景藝術節、台灣設計展「超級南—超級南方．非常台灣」等，主辦的縣市首長因為活動成功，網路聲量與支持度水漲船高。

台中建築經營協會理事長梁信雄說，世界快速轉動，幸福就在當下，褚瑞基教授在教育的職志上，期待引導協助過的人、地、事、物，能有一個幸福的圓滿成果，也期待透過大師講座的分享，給建築設計相關人員觀察領悟幸福在藝術中的真諦。

褚瑞基（中）今天受台中市建築經營協會大師講座邀請，演講「城市的幸福在藝術中」。記...
褚瑞基（中）今天受台中市建築經營協會大師講座邀請，演講「城市的幸福在藝術中」。記者趙容萱／攝影
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