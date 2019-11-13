北市身障勞工表揚 20人獲獎

2019-11-13 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



108年度北市優秀身心障礙勞工表揚大會昨在市府舉行。 記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

「只要還有能力，就會全力以赴。」54歲小兒麻痺患者方淑惠是北市西門就業服務站的就服員，為遊民媒合工作，有遊民見她身體有障礙，反思自己好手好腳，萌生重返社會的動力，讓她更堅定服務的使命感，昨天獲頒優秀身心障礙勞工。

54歲小兒麻痺患者的方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員，專為遊民媒合工作。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北市勞動力重建運用處昨表揚108年度北市優秀身心障礙勞工，共有方淑惠、何奇偉等20人獲獎，市府同時致贈雇主獎狀。北市府秘書長薛春明肯定身心障礙勞工的職場表現及雇主的支持，鼓勵他們繼續在職場發揮所長。

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方淑惠小時候因家人積極帶她求診，沒有感受到小兒麻痺帶來的不便，度過了無憂無慮的童年。直到長大，她才驚覺和大家「不一樣」，曾為此感到自卑，直到投入工作，在職場體會到的成就感，翻轉了她的心態，坦然面對自己的缺憾。13年前，她結束家庭主婦身分，二度就業，開啟服務遊民的契機，她說「每一個個案我都不想放棄」。

50歲的高鐵資深技師何奇偉曾遭遇重大車禍，投身交通產業，將旅客安全視若珍寶。圖／台北市勞動力重建運用處提供 分享 facebook

另一位50歲的高鐵資深技師何奇偉，甫當完兵就遭遇重大車禍，鎖骨末端骨髓反覆發炎，還造成臉部三叉神經斷裂、下顎骨折，身體左半部受到嚴重損害，3年間完全無法工作，更曾在手術台上躺12小時，經歷30次大小手術。他說，當時有很大的心理壓力，有賴家人支持才撐過來。

這段人生經歷，讓何奇偉在求職路上投身交通產業，從遠東航空技師、大陸傳產精進技藝，最後來到高鐵，他說「我覺得交通是良心事業，一站上那個位置，旅客的安全都交付在你手上」。

何奇偉每日的工作，是抓緊列車進站的10幾分鐘，以跑百米的速度衝上列車，修復故障的座椅、餐車，動作俐落，絲毫看不出他少了一段鎖骨。