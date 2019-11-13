重塑赤峰街 業者樂見但地方保留 專家：仍須溝通
2019-11-13 22:38
聯合報 記者張世杰
／台北報導
隨特色店家進駐，北市赤峰街一帶店面租金三級跳，市場預期商圈熱度只增不減，如今北市府打算正視住商混合問題，業者持正面看法，地方態度卻保留，專家建議法規鬆綁前，仍須溝通才免於紛爭。
永慶房屋南西店長黃志偉表示，赤峰街靠捷運站、建成公園的店面較搶手，月租金每坪4、5000元起跳，巷弄內稍低，每坪2、3000元都有，但近年確實水漲船高，5年前約30坪的店面，租金頂多3萬元，如今已要10萬元。
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有咖啡店業者說，赤峰街文青聚落吸引年輕消費者，捷運站人潮也不輸東區，租金壓力相對小，樂見政府解決土管問題；但是一名住戶說，不少餐廳進駐，大家難免擔心火災、環境髒亂問題，如果未來開放更多業者進來，只怕愈來愈困擾。
在地光能里長陳靜筠表示，赤峰街以前易淹水，近年公共建設完善，加上一些年輕朋友發揮創意，老社區多了人情味的溫度，是「共榮、共存」的空間典範。
是否希望市府鬆綁法規？陳靜筠僅說，這問題不只出現在赤峰街，而是北市、全國性問題，中央地方法規必須連貫，也要互相合作，她不是法律系，不便多談。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，北市早期發展區域，多數是較狹窄巷弄，許多店受限規定無法正常營業，但即使鬆綁規定，部分業種還是有社會觀感問題，還要與住戶多溝通，才不致產生紛爭。
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