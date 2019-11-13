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12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新住民女性30多年來在台灣落地生根，逐漸發光發熱。新北市三重新住民家庭服務中心邀請6名新住民女性，以多元文化、職場魅力為主題開講座，談新住民生活適應、飲食文化、創業築夢、社會參與及奉獻服務的生命故事。

社會局長張錦麗說，新北市新住民有10萬7千多人，全台最多，其中女性就有9萬5千多人。女性新住民大多因婚姻到台灣，努力跨越語言、文化隔閡，融入台灣生活，圓夢過程中自我突破，展現自信，生命故事值得去了解。

6場講座先由越南來台20年的3D果凍達人卞柔勻主講「從客廳和餐桌開始的藝術果凍」，她分享如何結合公益、藝術及興趣，最後發展出自已的事業；19日陳秋柳主講「舞動人生」，分享與女兒一起表演舞台劇，拍攝公視人生劇「3天2夜」；20日泰國李拉雀薇主講「我和台灣泰有滋味」，分享在台30年台灣與泰國文化的差異和趣味。

12月8日、10日柬埔寨孫雅雯主講「一道柬埔寨的菜」與「移居經驗與家鄉菜」，拿出看家料理綠咖哩分享；17日越南武氏芳恆以「讓愛流動自助助人」為主題，分享如何從職業災害走出人生低谷，進而成立新住民關懷協會；同日也來自越南的范秋水以「學習與服務之路」，分享如何透過不斷學習充實自我，貢獻力量。

卞柔勻（中）主講並分享3D藝術果凍。圖／新北社會局提供
卞柔勻（中）主講並分享3D藝術果凍。圖／新北社會局提供
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卞柔勻3D果凍花作品，令人驚豔。圖／新北社會局提供
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新住民越南

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