汐止社區後山坡又崩塌 找地主要鞏固

2019-11-13 19:22 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止明園山莊後面緊鄰山坡地，旁邊沒做的又崩塌了，立委黃國昌服務處會勘，希望找地主協商，同意施工鞏固。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止汐萬路二段的明園山莊後面緊鄰山坡地，幾次颱風下雨，出現坍塌情況，去年噴漿鞏固，但今年九月大雨，旁邊沒做的又崩塌了，讓附近住戶很擔心，今(13)日立委黃國昌服務處現場會勘，希望找地主協商，同意施工鞏固，避免發生更大的災情。

社區主委簡先生說，去年後面山坡有崩落，國產署有來做噴漿的動作，那今年在大雨過後，山坡又持續的滑落，希望相關單位能夠協助補強，讓居民住的安心。

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拱北里長高世國指出，目前這片山壁噴漿鞏固已經有十幾二十年，時間一久容易崩塌，所以，為了社區居住安全，今天會勘希望能夠找地主來協商，請他同意施工。

立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫表示，汐萬路名園山莊今年九月的時候又發生了一次雨後的崩塌，我今天是來現場先釐清土地權屬，現在所知的是有小部分是國有土地，還有一部分是私人土地，所以，也請公所回去將土地權屬關係查清楚，協助發函給私地主，一起來把這一塊的水土保持做好，避免發生更大的災情。

賴嘉倫指出，之前崩塌的部分是屬於國有財產署，當時崩塌的部分是都已經完成了，那這次新的崩塌，未來我們也會想找水保局來一起看，把這一整面山壁看有沒有辦法一次性的用比較穩固的掛網跟噴漿的方式做一個鞏固。