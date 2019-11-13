改造汐止門面 火車站廣場盼成特色公園

2019-11-13 19:22 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止火車站一邊的廣場封閉閒置實在可惜，市議員張錦豪要求能排入明年施作，規劃火車站小廣場成共融式公園，改造汐止門面。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止火車站是汐止的大門面，一直以來廣場環境衛生問題，都讓人詬病，而一邊的廣場封閉閒置實在可惜，今(13)日市議員張錦豪邀請相關單位協調，要求能排入明年施作，規劃火車站小廣場成特色共融式公園，改造汐止門面。

市議員張錦豪說，火車站前面的小廣場長期以來建議可以打造成一個小朋友可以玩的場地，今天特別請市府農業局景觀處還有新工處一起過來協調，希望明年就可以開始興建火車站的小廣場，以特色公園的形式呈現。

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目前汐止特色公園只有一座，在橫科的白雲公園，但是很靠近台北市，所以，希望在汐止的市中心可以做一個比較有特色的公園，那今天我也向景觀處建議，中間的小廣場可以保留住，未來可以留給幼稚園或是學校有一個可以表演的地方，希望汐止門面可以做的越來越好。

汐止區長陳健民表示，已經跟台鐵爭取到火車站出來對面的小廣場場地，那地方也希望能夠做休憩規劃，感謝議員協助爭取，今天也跟市府開了一個協調會議，希望明年有經費補助做規劃施作，讓大人小孩有一個可以共同遊憩的空間，也將汐止特色納進去。尤其目前汐止可以定義為特色共融式公園就只有一座，其他都只是放少數遊具而已，所以我們希望將廣場打造為特色、共融遊具，二者兼具的場域。

張錦豪指出，七月公所已經跟台鐵簽定了，將這塊場地撥用給公所使用，台鐵已經把地方讓出來而目前圍起來是因為擔心遊民或是有人亂丟垃圾影響環境，錦豪會爭取儘量在明年初發包施工。