拍照新亮點 石門觀海平台「藍鵲觀景窗」

2019-11-13 19:23 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區觀海平台上一隻佇立在紅框上的藍鵲，民眾不論站著拍照或是坐著拍照都可以拍出海天一色的無敵海景做背景。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 互動拍照打卡正夯，石門區山溪里活動中心旁觀海平台上一隻佇立在紅框上的藍鵲，民眾不論站著拍照或是坐著拍照都可以拍出海天一色的無敵海景做背景，一旁還有藍鵲來相伴，區長林俊宏也邀請民眾趁著好天氣趕緊來搶先拍照，感受無敵海景做背景的無限魅力。

山溪里長許阿煌指出，現在活動中心旁多了一處觀海平台，還有一隻藍鵲意象佇立在紅色框上，可以互動拍照就像相機的觀景窗一樣，正好框住一整片蔚藍的無敵海景，吸引不少路過的民眾、單車騎士互動拍照，讓山溪里的藍鵲特色充分顯現，也帶動觀光發展，為此很感謝公所與台電城鄉風貌經費的挹注。

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石門區長林俊宏則是表示，山溪里有山有海，其中能夠串連起山海景觀的就是豐富的藍鵲生態，因此設計之初藍鵲毫無疑問成為代表山溪里的特色意象，另外將原本路邊的荒蕪打造成為觀海平台，放上像是觀景窗的意象再加入藍鵲公仔，民眾來到這裡，站在不同角度還可也拍到不同的背景，就連台灣最北端的富貴角燈塔也成為背景的選擇之一。

此外藍鵲觀海平台的正對面，北19線道往山裡走，還有一面充滿藍鵲生態意象的駁坎，正好山景、海景都有藍鵲來相呼應，區公所也邀請民眾不妨趁著好天氣，來到山溪里走走，由山上悠遊到海邊數一數沿途有幾隻藍鵲，也可以隨手拍下海天一色、藍鵲相伴的旅遊回憶。