三芝山區道路遇雨流泥沙 騎士危險盼改善

2019-11-13 19:23 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區北18縣道岔路口，雨水夾帶泥沙就直接溢流在馬路上，經市議員鄭宇恩要求相關單位要盡快規劃排水、截水設施。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區北18縣道1.75公里處岔路口，每逢大雨，山區雨水夾帶泥沙就直接溢流在馬路上，尤其是機車騎士容易打滑發生危險，為此地方要求改善，經市議員鄭宇恩會勘，要求相關單位要盡快規劃排水、截水設施，保障用路者安全。

茂長里辦公室陳秀蘭指出，里民還有騎車經過的人都有來反應，下雨的時候山坡沖下來的水多，還有泥沙，實在是不好走，騎士慢慢騎也怕打滑，因此向公所提案改善，希望有截水溝讓雨水直接排入水溝，不要積在路面。

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市議員鄭宇恩為了改善山區用路環境也來到現場辦理會勘，岔路口的位置，雨水會順流而下的是一條坡度相當陡山坡路，可以想像雨水匯流處的路面將除了宣洩不及的積水之外，還會有泥沙直接堆積在緩坡路面上，騎士經過打滑相當危險，因此也在會勘中督促相關單位要盡快規劃排水、截水設施。

市議員鄭宇恩指出，由於北18縣道登山健行的民眾多，假日更是往來芝柏藝術村與橫山山區的必經之路，又是山坡道路有一定坡度，有任何障礙都有危險性，為此市議員督促在經費到位時，要盡快在陡坡接緩坡處設置截水溝，避免夾帶泥沙的雨水匯聚在岔路口處造成危險，藉此也還給用路人與騎士安全的用路環境。