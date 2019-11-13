13年一次 貢寮德心宮請火遶境盛大熱鬧

2019-11-13 19:24 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



貢寮德心宮「請火遶境」儀式的歷史，每十三年一次，繞行雙玉、龍崗、吉林、貢寮等四里，期望保佑居民健康平安。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 貢寮德心宮是貢寮區三大廟宇之一，自1863年便有「請火遶境」儀式的歷史，每十三年一次，陣頭一行將在半夜來到至不厭亭附近「請火」，祈求神兵天將保佑，今(13)日舉行盛大的遶境活動，繞行雙玉、龍崗、吉林、貢寮等四里，期望保佑居民健康平安。

德心宮遶境爐主林文義表示，今天是德心宮13年一次的請火遶境活動，從早上七點到隔天八點，要開山路為貢寮區四里遶境，夜間23:30還要到雙溪不厭亭做請火儀式，邀集天兵天將的祝福，讓活動順利傳承下去。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沿著山路從龍崗里石壁坑，來到吉林里的舊時國小，卡車載著媽祖神轎，舞獅、八家將精彩呈現，鄉親也準備著平安餐，讓辛苦的繞境隊伍稍做休息，接著還要去到貢寮老街，再回到雙玉里的廟址，從早到晚的行程，相當需要體力。

德心宮主委林中志表示，當初貢寮先民從福建前來，藉雙溪河往來生意，而德心宮當時便位在渡船碼頭前，從大陸帶來的信仰文化，也藉請火儀式，來到東北角至高處，呈現出對大陸湄洲媽祖信仰的緬懷

貢寮區長施玉祥表示，媽祖祭祀在東北角地區是重要的信仰文化，透過盛大活動傳承貢寮區珍貴的在地習俗，民眾們也返鄉與親友團聚，讓高齡化的社區，更加溫馨熱鬧。