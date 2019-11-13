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13年一次 貢寮德心宮請火遶境盛大熱鬧

2019-11-13 19:24觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導

貢寮德心宮「請火遶境」儀式的歷史，每十三年一次，繞行雙玉、龍崗、吉林、貢寮等四里...
貢寮德心宮「請火遶境」儀式的歷史，每十三年一次，繞行雙玉、龍崗、吉林、貢寮等四里，期望保佑居民健康平安。 圖／觀天下有線電視提供
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貢寮德心宮是貢寮區三大廟宇之一，自1863年便有「請火遶境」儀式的歷史，每十三年一次，陣頭一行將在半夜來到至不厭亭附近「請火」，祈求神兵天將保佑，今(13)日舉行盛大的遶境活動，繞行雙玉、龍崗、吉林、貢寮等四里，期望保佑居民健康平安。

德心宮遶境爐主林文義表示，今天是德心宮13年一次的請火遶境活動，從早上七點到隔天八點，要開山路為貢寮區四里遶境，夜間23:30還要到雙溪不厭亭做請火儀式，邀集天兵天將的祝福，讓活動順利傳承下去。

沿著山路從龍崗里石壁坑，來到吉林里的舊時國小，卡車載著媽祖神轎，舞獅、八家將精彩呈現，鄉親也準備著平安餐，讓辛苦的繞境隊伍稍做休息，接著還要去到貢寮老街，再回到雙玉里的廟址，從早到晚的行程，相當需要體力。

德心宮主委林中志表示，當初貢寮先民從福建前來，藉雙溪河往來生意，而德心宮當時便位在渡船碼頭前，從大陸帶來的信仰文化，也藉請火儀式，來到東北角至高處，呈現出對大陸湄洲媽祖信仰的緬懷

貢寮區長施玉祥表示，媽祖祭祀在東北角地區是重要的信仰文化，透過盛大活動傳承貢寮區珍貴的在地習俗，民眾們也返鄉與親友團聚，讓高齡化的社區，更加溫馨熱鬧。

貢寮遶境信仰

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