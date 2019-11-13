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捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27聯合報 記者鄭國樑／即時報導

「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，今天獲行政院核定，桃園市政府捷運工程局局長陳文德下午表示，將接續辦理綜合規畫、環境影響評估及都市計畫變更等工作，預計2年完成綜合規畫核定，於綜規核定後7年完工，一旦三鶯延伸線通車後不但紓解八德、鶯歌、三峽及土城的通勤人潮，還可以連接捷運綠線等路網，逐步實現北北桃共同生活圈。

陳文德說明，捷運三鶯延伸八德段可行性研究於102年啟動，經歷交通部及國發會審查修正後，今天接獲行政院正式核定同意函。

捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，路線起點在臺北捷運三鶯線鶯桃福德站(LB12站)，以高架方式沿著八德區和強路至介壽路新闢道路，行經八德非都市計畫農業區轉為地下，銜接桃園捷運綠線G04站(桃園市八德區大湳站)，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07%。

陳文德強調，新北市的捷運三鶯主線預計112年底通車，三鶯延伸八德段可望在110年完成綜合規畫核定，可銜接上捷運三鶯線主線工程機電系統的施工，可使全線機電系統一致性，乘客享受一車到底的運輸便利。

行政院通過新北捷運三鶯延伸桃園八德可行研究，圖為蔡英文總統今年7月視察延伸線八德...
行政院通過新北捷運三鶯延伸桃園八德可行研究，圖為蔡英文總統今年7月視察延伸線八德站用地。圖／桃園市政府捷運工程局提供
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桃園市捷運三心六線示意圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供
桃園市捷運三心六線示意圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供
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捷運三鶯延伸桃園八德路線（藍色段）和周邊捷運、交通路網示意圖。圖／桃園市政府捷運...
捷運三鶯延伸桃園八德路線（藍色段）和周邊捷運、交通路網示意圖。圖／桃園市政府捷運工程局提供
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捷運三鶯線

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