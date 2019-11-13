局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市議會下午進行明年度總預算交付審查議程，但國民黨市議員王浩發現，體育局長李再立昨天在總質詢結束後，今天即出國，認為市府官員不尊重議會預算審查，將總預算案暫擱。

原預訂總預算案今天過關，即可交付各委員會排議程，本周開始審查各局處的預算案，北市議會祕書長洪樹林指出，預算案今天遭暫擱，只好在下周三的大會，再排審查議程。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

北市府解釋，李再立有向市議會請假，時間是11月13日至11日22日，前往上海參加考察上海馬拉松和日本東京奧運相關事宜。北市議會則表示，李只向議員委員會請假，且未依規定敘明請假理由。

台北市副市長黃珊珊說，她和道市議會三令五申，首長不要在議會期間請假，因此把議會意見，告訴首長，除非有有特殊情況，例如病假、喪假才可以請假，為此，黃珊珊也向議會致歉。

不過，王浩仍堅持暫擱總預算，認為議會期間出國的局處首長，李再立已經是第三個，可見議會期間請假仍沒有SOP。如果是第一例就算了，結果卻是一再發生。難道市府不應該對總預算付委有急迫性嗎？

另有議員支持王浩，議員陳政忠指出，議會期間，本來就不能隨便請假，過去甚至有市警局的分局長要請假，都要來議會特別說明，現在的首長竟請假出國，還不寫理由。