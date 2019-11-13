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局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市議會下午進行明年度總預算交付審查議程，但國民黨市議員王浩發現，體育局長李再立昨天在總質詢結束後，今天即出國，認為市府官員不尊重議會預算審查，將總預算案暫擱。

原預訂總預算案今天過關，即可交付各委員會排議程，本周開始審查各局處的預算案，北市議會祕書長洪樹林指出，預算案今天遭暫擱，只好在下周三的大會，再排審查議程。

北市府解釋，李再立有向市議會請假，時間是11月13日至11日22日，前往上海參加考察上海馬拉松和日本東京奧運相關事宜。北市議會則表示，李只向議員委員會請假，且未依規定敘明請假理由。

台北市副市長黃珊珊說，她和道市議會三令五申，首長不要在議會期間請假，因此把議會意見，告訴首長，除非有有特殊情況，例如病假、喪假才可以請假，為此，黃珊珊也向議會致歉。

不過，王浩仍堅持暫擱總預算，認為議會期間出國的局處首長，李再立已經是第三個，可見議會期間請假仍沒有SOP。如果是第一例就算了，結果卻是一再發生。難道市府不應該對總預算付委有急迫性嗎？

另有議員支持王浩，議員陳政忠指出，議會期間，本來就不能隨便請假，過去甚至有市警局的分局長要請假，都要來議會特別說明，現在的首長竟請假出國，還不寫理由。

議員潘懷宗也說，他做議員20年，大會期間都不敢出國，因為開會是職責，但局處首長都可以不放在眼裡，這非常奇怪，難道是要議員坐在議會配合市府通過總預算？市府沒有把議會放在眼裡。

台北市議會下午進行明年度總預算交付審查議程，但國民黨市議員王浩發現，體育局長李再...
台北市議會下午進行明年度總預算交付審查議程，但國民黨市議員王浩發現，體育局長李再立昨天在總質詢結束後，今天即出國，認為市府官員不尊重議會預算審查，將總預算案暫擱。記者楊正海/攝影
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