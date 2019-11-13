新北抽查不動產交易定型化契約 5家不合格

2019-11-13 16:50 中央社 新北13日電



新北市政府法制局今天表示，日前調派消保官會同地政局官員抽查新莊、新店及林口9家建商及仲介業者，發現有5家業者使用預售屋與成屋定型化契約有缺失，已令業者限期改善。

法制局長黃怡騰表示，因不動產價格昂貴，一般民眾欠缺相關交易經驗，導致買賣雙方在消費資訊或專業知識上都嚴重不對等，消費者容易上當吃虧。

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他表示，例如預售屋買賣，消費者簽約時只能從銷售廣告及定型化契約想像完工後的房屋，但簽約後常發生業者倒閉、逾期交屋、廣告不實、保證貸款不足以及施工瑕疵等消費糾紛，即使購買可實際檢視的新成屋或中古屋，交屋後也可能發生房屋漏水等瑕疵，造成購屋者莫大的損害及痛苦。

他表示，為保障消費者購屋權益，內政部已公告不動產委託銷售定型化契約應記載及不得記載事項，用以保障消費者購屋權益，且具有強制效力。

他強調，如果業者使用的定型化契約條款涉及違規，不僅契約條款無效，如漏未記載則仍構成契約內容，主管機關可令限期改善，如屆期不改正可處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。