侯友宜：新北擴充新聚點 建構全民運動城市

2019-11-13 16:40 中央社 新北13日電



新北市長侯友宜今天表示，運動是健康的基礎，未來在16座國民運動中心的基礎上，運用現有空間建構34座運動天幕、健身中心等「運動聚點」，讓新北市成為運動人口翻倍的城市。

新北市目前規劃16座運動休閒中心，市長侯友宜今天主持市政會議聽取市府教育局提出「新北運動聚點」專題報告，希望達到每4名市民就有1名使用運動場館的目標。

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市府表示，除已啟用13座運動中心，林口國民運動中心11月底將營運，明年還有五股、新店2座國民運動中心陸續啟用，是市民施政滿意度最高的一項政策。

教育局長張明文表示，有別於國民運動中心的新建築、大量體特色，「新北運動聚點」利用餘裕空間、公益捐贈空間或新建工程共構，建構100坪至300坪的健身中心，以民眾使用率最高的健身房、韻律教室及飛輪教室為核心，深入都會的社區鼓勵民眾運動。

侯友宜說，以「新北運動聚點」為品牌，盤點年輕化、普及化，及更貼近市民的運動項目，在偏鄉規劃運動天幕、在都會區設置健身中心，盼望每4名市民就有1名使用運動場館。

另外，要將運動聚點使用健身器材的方式引進校園，讓學生在下雨天也能在正確指導下使用運動器材，從小培養運動的習慣。

侯友宜說，開放學校立體化，是「校園健身房」提供社區民眾運動的概念。不要因為犯罪問題而封閉校園，可運用監控等科技設備，防患校園被破壞。

侯友宜說，公共空間可讓年輕人作為街舞、音樂、休閒娛樂的場所，讓新北市成為充滿運動人口的全民運動城市。