北水局石建會時期珍貴檔案 人力接龍傳遞入庫

2019-11-13 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／即時報導



經濟部北區水資源局今天舉辦「雋案瑰檔─送石建會時期檔案入庫」活動，由局長江明郎帶領同仁，合力把石建會時期的1700卷珍貴檔案，以人力接龍方式送入檔案庫房，讓這批「石門水庫籌備委員會」成立以來，迄今65年歷史的重要歷史文件，可長久獲得良好保存。

北水局局長江明郎表示，從民國43年「石門水庫籌備委員會」成立開始，北水局歷經時代更迭、機關改組，至今已有65年的歷史。過去許多歷史文件都分散塵封在數個倉庫中。

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近年北水局依據檔案管理相關規定，逐一開箱、整理、編目建檔，已完成近逾60萬件檔案建檔，透過送石建會時期檔案接力入庫活動，象徵對歷史紀錄的尊重與傳承。

北水局同仁都十分高興能參與這項有意義活動，沿著走廊、樓梯排接人龍，一本接一本傳送檔案的過程，處處充滿歡笑，大家都懷抱迎接出嫁女兒回家的心情，共同為維護珍貴檔案盡最大努力。

江明郎補充說明，為響應108年11月國家發展委員會檔案管理局2019檔案月「檔案‧有憶事」活動，除選在檔案月辦理「雋案瑰檔-送石建會時期檔案入庫」活動外，北水局也將這些珍貴的歷史檔案，依循脈絡呈現給民眾。

北水局將於11月27日舉辦「北水風華檔案應用展-局史室開幕式」，屆時將串聯北水局歷史及大漢溪水利家族相關內容進行展出，許多珍貴老照片及文物將一一呈現，有興趣的民眾可電洽03-4712001分機522預約團體導覽。