親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

暌違32年建醮 樹林百年老廟打造北台灣最大米龍

2019-11-13 15:50聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

樹林濟安宮今年適逢建廟230年及東遷百年，12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典，除了有全台上百間宮廟贊醮，還有北台灣最大米龍點睛、五朝清醮、慶祝晚會、遶境祈安、施放水燈等活動。

清醮又稱祈安醮，為祭神之意，是對天上神佛的庇祐表示感謝，或祈求平安而舉行的祭典，依醮期的長短有分一朝醮、二朝醮、三朝醮、五朝醮等，「朝」指天數，五朝醮即5天。此次建醮大祭典，是濟安宮廟史上第3次建醮，距離上次廟方建醮相隔32年。

新北市民政局長柯慶忠表示，此次濟安宮舉辦的五朝清醮大典，從11月20日起開始系列活動，當天有北台灣最大、由國寶級米龍製作人葉峻男耗費7天製作的3萬公斤米龍點睛，打造全長200公尺、寬35公尺，鱗片二萬片的米龍，還會發放限量3000份的小神衣給民眾保平安。

11月30日「金鑽伴侶幸福一生」活動，將邀請36對結婚滿50、60年的金鑽夫妻，接受大道公致贈的對戒；12月1日的「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，循古禮遶境樹林全區祈安植福，法會結束後將捐出1000組供品給弱勢團體或低收入戶。

而自12月5日起為期5天的重頭戲醮典活動，包含5日舉行科儀禮法，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日則有歌仔戲演出大道公傳。新北市副市長謝政達表示，這次為期5天的建醮科儀大典是地方重要盛事，廟方還打破傳統拍攝微電影預告，邀請民眾一起體驗百年特有文化。

樹林濟安宮12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。圖／新北市民政局提...
樹林濟安宮12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。圖／新北市民政局提供
分享
樹林濟安宮將舉辦的五朝清醮大典，還有北台灣最大的米龍點睛，打造全長200公尺、寬...
樹林濟安宮將舉辦的五朝清醮大典，還有北台灣最大的米龍點睛，打造全長200公尺、寬35公尺，鱗片二萬片的米龍。圖／新北市民政局提供
分享
樹林濟安宮12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。圖／新北市民政局提...
樹林濟安宮12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。圖／新北市民政局提供
分享

建醮遶境

相關新聞

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

北水局石建會時期珍貴檔案 人力接龍傳遞入庫

2019-11-13 16:10

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45

曾遇重大車禍 高鐵技師最重旅客安全並獲身障勞工表揚

2019-11-13 15:04

捷運出口音樂節周末登場 心中山公園漫步聽音樂

2019-11-13 14:32

南門中繼市場開幕 福袋40分內搶購一空

2019-11-13 13:52

新北運動中心再進化 廣增2.0版「運動聚點」

2019-11-13 13:43

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

蔡英文為爭取警消選票來聽簡報？徐國勇：與選舉無關

2019-11-13 12:58

超適合親子 板橋435限時3.5小時開箱表演團體工作室

2019-11-13 12:40

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

108年度公共工程優質獎 新北9件工程脫穎而出

2019-11-13 12:34

飼主拿水管打狗 台中市動保處已進行安置

2019-11-13 12:17

新北推糖尿病友護眼專案 今起持轉診單檢查免掛號費

2019-11-13 10:54

新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足

2019-11-13 10:33

蔡英文、侯友宜出席警消社宅都更發表

2019-11-13 10:24

新北266處公廁 明年4月底全數接管

2019-11-13 00:16

親子館分配不均 北市考量增設

2019-11-13 00:15

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

新北光電城 推民宅屋頂聯合標租

2019-11-12 23:54

王世堅批和平籃球館辦法會… 柯文哲：多功能使用

2019-11-12 23:07

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

水湳洞觀光問題浮現 地方籲勿便溺扔垃圾

2019-11-12 20:10

汐止水尾灣美景不方便 地方盼蓋景觀廁所

2019-11-12 20:09

宣導結合在地文化 瑞芳警放天燈誓反毒

2019-11-12 20:08

北海岸學子齊反賄 彩繪風箏創意獲獎

2019-11-12 20:08

新北冬季包種茶比賽 產量略減品質好

2019-11-12 20:07

北市抽查食品洗潔劑 2件標示不合格

2019-11-12 19:56

柯文哲9天總質詢結束 議長：選舉到來應嚴守行政中立

2019-11-12 19:00

更新國小遊戲場不到兩成 議員：學童何時能安全玩耍

2019-11-12 18:37

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

機車族注意！北市這3路口機車事故最多 每年約50件

2019-11-12 15:53

台北和平籃球館被當尾牙場所 柯文哲：場館多功能使用

2019-11-12 15:52

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

畜產公司去年虧損203萬元 議員痛批肥貓公司

2019-11-12 15:15
看更多

熱門文章

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top