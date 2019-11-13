暌違32年建醮 樹林百年老廟打造北台灣最大米龍
2019-11-13 15:50
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
樹林濟安宮今年適逢建廟230年及東遷百年，12月5日至9日起將舉行「東遷百年、五朝清醮」大典，除了有全台上百間宮廟贊醮，還有北台灣最大米龍點睛、五朝清醮、慶祝晚會、遶境祈安、施放水燈等活動。
清醮又稱祈安醮，為祭神之意，是對天上神佛的庇祐表示感謝，或祈求平安而舉行的祭典，依醮期的長短有分一朝醮、二朝醮、三朝醮、五朝醮等，「朝」指天數，五朝醮即5天。此次建醮大祭典，是濟安宮廟史上第3次建醮，距離上次廟方建醮相隔32年。
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新北市民政局長柯慶忠表示，此次濟安宮舉辦的五朝清醮大典，從11月20日起開始系列活動，當天有北台灣最大、由國寶級米龍製作人葉峻男耗費7天製作的3萬公斤米龍點睛，打造全長200公尺、寬35公尺，鱗片二萬片的米龍，還會發放限量3000份的小神衣給民眾保平安。
11月30日「金鑽伴侶幸福一生」活動，將邀請36對結婚滿50、60年的金鑽夫妻，接受大道公致贈的對戒；12月1日的「踩街嘉年華」，由濟安宮保生大帝與白沙屯拱天宮三媽等神尊，循古禮遶境樹林全區祈安植福，法會結束後將捐出1000組供品給弱勢團體或低收入戶。
而自12月5日起為期5天的重頭戲醮典活動，包含5日舉行科儀禮法，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日則有歌仔戲演出大道公傳。新北市副市長謝政達表示，這次為期5天的建醮科儀大典是地方重要盛事，廟方還打破傳統拍攝微電影預告，邀請民眾一起體驗百年特有文化。
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