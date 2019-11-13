太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



太陽花學運國賠案日前宣判，北市警應賠償受傷學生111萬零5百65元，引發基層員警不滿，國民黨台北市議員游淑慧上周提案，捍衛執法尊嚴，北市府對於太陽花學運國賠案，必須依法上訴，但遭時代力量議員暫擱。下午大會繼續討論此案，再度引發藍、綠和時力議員激辯，爭吵15分鐘，最後主席陳錦祥以上訴有20天時效性為由，交付委員會審查。

下午討論此案時，提案人游淑慧希望能儘速交付委員會審議，二讀後再送大會繼續討論。但時力議員林穎孟、黃郁芬等人認為她們要提對案，應該等對案提出後，再一併送委員會討論，引發游淑慧和另一國民黨議員王鴻薇不滿，認為議員自己的提案權，為什麼要等其他人提對案再一併送審，雙方發生爭執。

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由於其他藍綠議員也為各自立場力爭，加入爭吵，主持議事的議長陳錦祥表示，希望議員彼此互相尊重一下，大家都有機會提案，請各位冷靜，這個案子比較特殊，20天一定要決定要不要上訴。

在場突然有議員認為否付委，應該表決，陳錦祥一度動怒說，不要這個樣子，大家都「相遇得到」、再這樣子「我有點不高興」，講幾次了。

議員王浩說 ，議員的提案，大家應互相尊重，不要擋別人的案子，不交付委員會審查，要不要挺警察，有討論空間。