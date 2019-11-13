親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

「夜點費」到底算不算工資，屢屢引發勞資爭議，過去像是中油、台電都曾有員工因此提出民事訴訟，且最後也都紛紛敗訴。由於北市府也有不少局處因職務性質，夜間因輪值需求，也有發放夜點費，不過各局處對於夜點費是否屬於工資的認定不一，導致引發爭議。

為此，北市府副市長黃珊珊今天下午召開記者會宣布，建立全府一制性原則，將各機關發放的夜點費，一律視為工資，即日起生效，預計約有6千多名勞工受惠，北市府未來每年會增加1700多萬元的人事支出；這也是黃珊珊接任副市長以來，宣布第一個政策。

黃珊珊表示，夜點費是否納入工資計算，會涉及到退休費、加班費等計算，等同於薪資結構有所改變，有點像是員工加了一點點薪水。

勞動局長賴香伶表示，過去因為國民經濟生活較為貧困，對於值夜班的同仁，常會以夜點費的名義，發放食物，隨著經濟環境變化後，改為發現金，且屬於經常性給予，因此夜點費究竟是否算工資，屢屢發生爭議。

賴香伶說，過去市府單位的工會也曾向市府陳情過，盼列為工資計算，不過都是個案認定，但一來相當耗時，且柯市長一直希望可以一體適用，最後在黃珊珊的協調下，個機關只要有支出夜點費者，都將列為工資納入給付計算基礎。

根據北市府人事處統計，全市14個機關、6100多名員工適用，其中包括環保局稽查大隊、焚化廠、北水處、水利處、停管處、北捷等，其中又以北捷人數最多，總計3200多人。

賴香伶今也笑著表示，這是自己擔任勞動局長以來，感到最高興的例子，因為真的努力很久。

北市府副市長黃珊珊今天下午召開記者會宣布，建立全府一制性原則，將各機關發放的夜點...
北市府副市長黃珊珊今天下午召開記者會宣布，建立全府一制性原則，將各機關發放的夜點費，一律視為工資，即日起生效，預計約有6千多名勞工受惠。記者邱瓊玉／攝影
分享

北市黃珊珊賴香伶

相關新聞

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

北水局石建會時期珍貴檔案 人力接龍傳遞入庫

2019-11-13 16:10

暌違32年建醮 樹林百年老廟打造北台灣最大米龍

2019-11-13 15:50

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45

曾遇重大車禍 高鐵技師最重旅客安全並獲身障勞工表揚

2019-11-13 15:04

捷運出口音樂節周末登場 心中山公園漫步聽音樂

2019-11-13 14:32

南門中繼市場開幕 福袋40分內搶購一空

2019-11-13 13:52

新北運動中心再進化 廣增2.0版「運動聚點」

2019-11-13 13:43

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

蔡英文為爭取警消選票來聽簡報？徐國勇：與選舉無關

2019-11-13 12:58

超適合親子 板橋435限時3.5小時開箱表演團體工作室

2019-11-13 12:40

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

108年度公共工程優質獎 新北9件工程脫穎而出

2019-11-13 12:34

飼主拿水管打狗 台中市動保處已進行安置

2019-11-13 12:17

新北推糖尿病友護眼專案 今起持轉診單檢查免掛號費

2019-11-13 10:54

新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足

2019-11-13 10:33

蔡英文、侯友宜出席警消社宅都更發表

2019-11-13 10:24

新北266處公廁 明年4月底全數接管

2019-11-13 00:16

親子館分配不均 北市考量增設

2019-11-13 00:15

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

新北光電城 推民宅屋頂聯合標租

2019-11-12 23:54

王世堅批和平籃球館辦法會… 柯文哲：多功能使用

2019-11-12 23:07

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

水湳洞觀光問題浮現 地方籲勿便溺扔垃圾

2019-11-12 20:10

汐止水尾灣美景不方便 地方盼蓋景觀廁所

2019-11-12 20:09

宣導結合在地文化 瑞芳警放天燈誓反毒

2019-11-12 20:08

北海岸學子齊反賄 彩繪風箏創意獲獎

2019-11-12 20:08

新北冬季包種茶比賽 產量略減品質好

2019-11-12 20:07

北市抽查食品洗潔劑 2件標示不合格

2019-11-12 19:56

柯文哲9天總質詢結束 議長：選舉到來應嚴守行政中立

2019-11-12 19:00

更新國小遊戲場不到兩成 議員：學童何時能安全玩耍

2019-11-12 18:37

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

機車族注意！北市這3路口機車事故最多 每年約50件

2019-11-12 15:53

台北和平籃球館被當尾牙場所 柯文哲：場館多功能使用

2019-11-12 15:52

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

畜產公司去年虧損203萬元 議員痛批肥貓公司

2019-11-12 15:15
看更多

熱門文章

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

閒置7年 蘇家農舍擬拆除

2019-11-12 23:49

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

彰化蓋百座光電球場 廠商收手

2019-11-12 23:53

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

金門人消費力強 孫東寶超有感

2019-11-13 00:21

基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11

籃球場種電 台中籌建12座

2019-11-12 23:54

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top