黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



「夜點費」到底算不算工資，屢屢引發勞資爭議，過去像是中油、台電都曾有員工因此提出民事訴訟，且最後也都紛紛敗訴。由於北市府也有不少局處因職務性質，夜間因輪值需求，也有發放夜點費，不過各局處對於夜點費是否屬於工資的認定不一，導致引發爭議。

為此，北市府副市長黃珊珊今天下午召開記者會宣布，建立全府一制性原則，將各機關發放的夜點費，一律視為工資，即日起生效，預計約有6千多名勞工受惠，北市府未來每年會增加1700多萬元的人事支出；這也是黃珊珊接任副市長以來，宣布第一個政策。

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黃珊珊表示，夜點費是否納入工資計算，會涉及到退休費、加班費等計算，等同於薪資結構有所改變，有點像是員工加了一點點薪水。

勞動局長賴香伶表示，過去因為國民經濟生活較為貧困，對於值夜班的同仁，常會以夜點費的名義，發放食物，隨著經濟環境變化後，改為發現金，且屬於經常性給予，因此夜點費究竟是否算工資，屢屢發生爭議。

賴香伶說，過去市府單位的工會也曾向市府陳情過，盼列為工資計算，不過都是個案認定，但一來相當耗時，且柯市長一直希望可以一體適用，最後在黃珊珊的協調下，個機關只要有支出夜點費者，都將列為工資納入給付計算基礎。

根據北市府人事處統計，全市14個機關、6100多名員工適用，其中包括環保局稽查大隊、焚化廠、北水處、水利處、停管處、北捷等，其中又以北捷人數最多，總計3200多人。