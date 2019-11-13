曾遇重大車禍 高鐵技師最重旅客安全並獲身障勞工表揚
2019-11-13 15:04
聯合報 記者魏莨伊
／台北即時報導
台北市勞動力重建運用處於今天上午表揚108年度台北市優秀身心障礙勞工，其中54歲的小兒麻痺患者方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員，站在第一線服務遊民，她說「每一個個案我都不想放棄」，雖然讓自己精疲力竭，但她覺得自己有一分使命感，「只要還有能力，就會全力以赴。」
方淑惠小時候因為家人相當積極替她求診，沒有感受到小兒麻痺帶來的不便，度過了無憂無慮的童年，直到長大，她才驚覺自己和大家「不一樣」，曾經為此感到自卑，直到投入工作，在職場體會到的成就感，翻轉了她的心態，坦然面對自己的缺憾。13年前她結束家庭主婦身份，二度就業，開啟服務遊民的契機。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
50歲的高鐵資深技師何奇偉，過去甫當完兵，就遭遇重大車禍，鎖骨末端骨髓反覆發炎，還造成臉部三叉神經斷裂、下顎骨折，身體左半部受到嚴重損森，3年間完全無法工作，更曾在手術床上躺12小時，經歷30次大小手術，他說當時有很大的心理壓力，有賴家人的支持才可以撐過來。
這段人生經歷，讓何奇偉在求職路上一往無前投身交通產業，從遠東航空技師、大陸精進技藝，最後來到高鐵，他說「我覺得交通是良心事業，一站上那個位置，旅客的安全都交付在你手上」，一貫的認真，是他面對工作的態度，也成為高鐵公司推薦他的原因。
台北市政府秘書長薛春明肯定身心障礙勞工的職場表現以及雇主的支持，鼓勵他們繼續在職場中發揮所長。台北市勞動局長賴香伶表示，這些身障朋友身處幕後，運用自身所長，在媒體、軟硬體、餐飲等領域發光發熱，他們的故事與精神值得分享，透過選拔及公開表揚活動，讓組織裡默默耕耘的障礙員工被看見，盼能減少障礙者與非障礙者之間的隔閡。
留言