曾遇重大車禍 高鐵技師最重旅客安全並獲身障勞工表揚

2019-11-13 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



台北市勞動力重建運用處於今天上午表揚108年度台北市優秀身心障礙勞工，其中54歲的小兒麻痺患者方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員，站在第一線服務遊民，她說「每一個個案我都不想放棄」，雖然讓自己精疲力竭，但她覺得自己有一分使命感，「只要還有能力，就會全力以赴。」

方淑惠小時候因為家人相當積極替她求診，沒有感受到小兒麻痺帶來的不便，度過了無憂無慮的童年，直到長大，她才驚覺自己和大家「不一樣」，曾經為此感到自卑，直到投入工作，在職場體會到的成就感，翻轉了她的心態，坦然面對自己的缺憾。13年前她結束家庭主婦身份，二度就業，開啟服務遊民的契機。

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50歲的高鐵資深技師何奇偉，過去甫當完兵，就遭遇重大車禍，鎖骨末端骨髓反覆發炎，還造成臉部三叉神經斷裂、下顎骨折，身體左半部受到嚴重損森，3年間完全無法工作，更曾在手術床上躺12小時，經歷30次大小手術，他說當時有很大的心理壓力，有賴家人的支持才可以撐過來。

這段人生經歷，讓何奇偉在求職路上一往無前投身交通產業，從遠東航空技師、大陸精進技藝，最後來到高鐵，他說「我覺得交通是良心事業，一站上那個位置，旅客的安全都交付在你手上」，一貫的認真，是他面對工作的態度，也成為高鐵公司推薦他的原因。