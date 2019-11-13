親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

曾遇重大車禍 高鐵技師最重旅客安全並獲身障勞工表揚

2019-11-13 15:04聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市勞動力重建運用處於今天上午表揚108年度台北市優秀身心障礙勞工，其中54歲的小兒麻痺患者方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員，站在第一線服務遊民，她說「每一個個案我都不想放棄」，雖然讓自己精疲力竭，但她覺得自己有一分使命感，「只要還有能力，就會全力以赴。」

方淑惠小時候因為家人相當積極替她求診，沒有感受到小兒麻痺帶來的不便，度過了無憂無慮的童年，直到長大，她才驚覺自己和大家「不一樣」，曾經為此感到自卑，直到投入工作，在職場體會到的成就感，翻轉了她的心態，坦然面對自己的缺憾。13年前她結束家庭主婦身份，二度就業，開啟服務遊民的契機。

50歲的高鐵資深技師何奇偉，過去甫當完兵，就遭遇重大車禍，鎖骨末端骨髓反覆發炎，還造成臉部三叉神經斷裂、下顎骨折，身體左半部受到嚴重損森，3年間完全無法工作，更曾在手術床上躺12小時，經歷30次大小手術，他說當時有很大的心理壓力，有賴家人的支持才可以撐過來。

這段人生經歷，讓何奇偉在求職路上一往無前投身交通產業，從遠東航空技師、大陸精進技藝，最後來到高鐵，他說「我覺得交通是良心事業，一站上那個位置，旅客的安全都交付在你手上」，一貫的認真，是他面對工作的態度，也成為高鐵公司推薦他的原因。

台北市政府秘書長薛春明肯定身心障礙勞工的職場表現以及雇主的支持，鼓勵他們繼續在職場中發揮所長。台北市勞動局長賴香伶表示，這些身障朋友身處幕後，運用自身所長，在媒體、軟硬體、餐飲等領域發光發熱，他們的故事與精神值得分享，透過選拔及公開表揚活動，讓組織裡默默耕耘的障礙員工被看見，盼能減少障礙者與非障礙者之間的隔閡。

50歲的高鐵資深技師何奇偉。記者魏莨伊／攝影
50歲的高鐵資深技師何奇偉。記者魏莨伊／攝影
分享
54歲小兒麻痺患者的方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員。記者魏莨伊／攝影
54歲小兒麻痺患者的方淑惠在台北市西門就業服務站擔任就服員。記者魏莨伊／攝影
分享
台北市勞動力重建運用處於今天上午表揚108年度台北市優秀身心障礙勞工。記者魏莨伊...
台北市勞動力重建運用處於今天上午表揚108年度台北市優秀身心障礙勞工。記者魏莨伊／攝影
分享
50歲的高鐵資深技師何奇偉曾遭遇重大車禍，投身交通展業，將旅客安全視若珍寶。圖／...
50歲的高鐵資深技師何奇偉曾遭遇重大車禍，投身交通展業，將旅客安全視若珍寶。圖／台北市勞動力重建運用處提供
分享

北市高鐵

相關新聞

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

北水局石建會時期珍貴檔案 人力接龍傳遞入庫

2019-11-13 16:10

暌違32年建醮 樹林百年老廟打造北台灣最大米龍

2019-11-13 15:50

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45

捷運出口音樂節周末登場 心中山公園漫步聽音樂

2019-11-13 14:32

南門中繼市場開幕 福袋40分內搶購一空

2019-11-13 13:52

新北運動中心再進化 廣增2.0版「運動聚點」

2019-11-13 13:43

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

蔡英文為爭取警消選票來聽簡報？徐國勇：與選舉無關

2019-11-13 12:58

超適合親子 板橋435限時3.5小時開箱表演團體工作室

2019-11-13 12:40

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

108年度公共工程優質獎 新北9件工程脫穎而出

2019-11-13 12:34

飼主拿水管打狗 台中市動保處已進行安置

2019-11-13 12:17

新北推糖尿病友護眼專案 今起持轉診單檢查免掛號費

2019-11-13 10:54

新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足

2019-11-13 10:33

蔡英文、侯友宜出席警消社宅都更發表

2019-11-13 10:24

新北266處公廁 明年4月底全數接管

2019-11-13 00:16

親子館分配不均 北市考量增設

2019-11-13 00:15

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

新北光電城 推民宅屋頂聯合標租

2019-11-12 23:54

王世堅批和平籃球館辦法會… 柯文哲：多功能使用

2019-11-12 23:07

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

水湳洞觀光問題浮現 地方籲勿便溺扔垃圾

2019-11-12 20:10

汐止水尾灣美景不方便 地方盼蓋景觀廁所

2019-11-12 20:09

宣導結合在地文化 瑞芳警放天燈誓反毒

2019-11-12 20:08

北海岸學子齊反賄 彩繪風箏創意獲獎

2019-11-12 20:08

新北冬季包種茶比賽 產量略減品質好

2019-11-12 20:07

北市抽查食品洗潔劑 2件標示不合格

2019-11-12 19:56

柯文哲9天總質詢結束 議長：選舉到來應嚴守行政中立

2019-11-12 19:00

更新國小遊戲場不到兩成 議員：學童何時能安全玩耍

2019-11-12 18:37

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

機車族注意！北市這3路口機車事故最多 每年約50件

2019-11-12 15:53

台北和平籃球館被當尾牙場所 柯文哲：場館多功能使用

2019-11-12 15:52

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

畜產公司去年虧損203萬元 議員痛批肥貓公司

2019-11-12 15:15
看更多

熱門文章

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

躉售電價過低？彰化縣百座太陽光電風雨球場蓋不成了

2019-11-12 21:08

世界棒球12強中韓大戰 宜蘭戶外轉播爽吃泡菜

2019-11-12 20:22

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08

狂！中華擊潰韓國 網路紅人「小商人」發100份便當

2019-11-12 23:21

苗栗台灣好行南庄線 推出貓裏喵與無奈熊主題專車

2019-11-12 21:23

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

台南晚間首度空汙緊急推播 網友驚：中華隊贏球有事嗎

2019-11-12 22:51

皮革廠起火冒濃煙 環保局首發警訊但強調無有害物質

2019-11-12 22:54

創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04

「草嶺古道芒花季」登場 滿山銀白海浪太夢幻

2019-11-13 00:22

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

機車族當心！北市3路口 連3年上榜事故熱區

2019-11-13 00:11

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布

2019-11-12 19:03

香火鼎盛福海宮遷廟 海軍基地新廟址王公祖勘查風水

2019-11-12 17:27

台中神岡市定古蹟「筱雲山莊」 假日開放導覽

2019-11-12 18:06

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

閒置7年 蘇家農舍擬拆除

2019-11-12 23:49

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

「農地農用」堵死「農村長照」？ 地方盼法令鬆綁

2019-11-12 19:26

彰化蓋百座光電球場 廠商收手

2019-11-12 23:53

「月之美術館」2019秋季展23日登場 台南鹽水添浪漫

2019-11-12 16:33

校外人士教學指「領養造成亂倫」 台中市議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54

金門人消費力強 孫東寶超有感

2019-11-13 00:21

基隆移民節我新愛的家 23日各國服飾走秀吃異國美食

2019-11-12 17:11

籃球場種電 台中籌建12座

2019-11-12 23:54

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top