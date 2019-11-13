捷運出口音樂節周末登場 心中山公園漫步聽音樂

2019-11-13 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北捷運中山、雙連站間的「心中山」線形公園改造完工後，受到不少民眾好評，而今年的捷運出口音樂節也將在「心中山」公園登場，台北捷運公司16日、23日連續2個周六邀請實力唱將在「爵士廣場」飆唱，屆時「綠蔭廊道」沿線也有主題市集、街頭藝人和裝置藝術等，提供民眾休假放鬆的好去處。

2019捷運出口音樂節將在16日、23日下午4時至6時登場，16日由歌手郭修彧、魏嘉瑩及鼓鼓呂思緯在「心中山」公園的「爵士廣場」揭開序幕，傍晚將點亮爵士拱橋耶誕燈飾，讓民眾沈浸在優美氛圍中，享受輕搖滾樂曲；接著23日則有知名歌手白安、許書豪、PiA吳蓓雅熱力演出。

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活動當天上午10時至晚上8時，「心中山」線型公園綠蔭廊道規劃有趣的主題市集、街頭藝人、裝置藝術、拍照打卡換好禮等活動。其中，創作藝術家林彥良創作的身長6公尺Mr. Cloudy充氣夢想犬，將攀上爵士廣場旁捷運行政大樓，民眾屆時不仿可以捕捉這有趣的畫面。

另外，入夜後有著大片天幕燈飾妝點的爵士拱橋，讓心中山線形公園華麗變身，喜歡拍攝各種美照打卡的網美，千萬不能錯過，全家大小也可以共度悠閒的周末夜晚。