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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

校外人士教學指「領養造成亂倫」議員批：應建立評鑑制度

2019-11-13 13:54聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市議會今天進行教育文化業務質詢，市議員黃守達拿出民眾投訴錄音檔，揭露今年9月台中某小學校外人士入班協助，卻有不當發言，要求教育局建立評鑑制度把關品質。教育局表示將深入了解並處理。

黃守達指出，教育部在「學校為豐富教學邀請校外人士進班協助教學」注意事項就有規定：校外人士協助教學，應事先告知學生家長課程內容、原授課教師仍應隨班、教材課程需事先經過學校審核，事後接受評估等等。但根據統計調查，目前仍有多所學校沒有按照規定。

黃守達在議事堂播家長提供課程錄音檔，指校外人士協助教學卻有不當發言，諸如「男生跟男生結婚是不對的，不用尊重」「雖然有立法通過，但是不對」「領養很可能造成亂倫」等等。這樣的發言，顯然違反「性別平等教育法」與「教育基本法。」

黃守達表示，協助教學的教材內容，往往未經過校方審核，家長也無法掌握。他説，這個有爭議的教學內容，來自某協會成員，在台中有63所中小學有相關課程。另有引發多次爭議的團體右全台中34所中小學也有相關課程。

台中市中小學校外人士入班協助教學已執行的有411項。明年七月底，台中各中小學預計還有371項次的校外人士入班協助教學。

黃守達建議教育局應建立評鑑制度，建立課程審核與效果評估的標準，並要求各校確實按照規定執行。

教育局表示，學校邀請校外人士進班協助教學，課程安排應本中立原則，學校應自訂校外人士入班審核機制，事先提出申請，課程內容需符合學校課程計畫，教師並應事先與協助教學的校外人士共同規劃，若有臨時性需求，應於課程開始1週前，循校內審核機制辦理，並事先告知學生家長課程內容；校外人士授課時，教師也應隨班陪同，了解教學情形。

教育局指出，教育局將持續請學校嚴格把關校外人士入班教學內容與教材，如發現有不適當教學行為，立即終止教學活動；並於校長會議、各處室主任會議等相關會議宣導校外人士進班協助教學注意事項，提醒學校依規落實辦理，研擬把關機制，維護學生受教權益。

市議員黃守達指出，現行校外人士入學協助教學大有問題。圖/黃守達提供
市議員黃守達指出，現行校外人士入學協助教學大有問題。圖/黃守達提供
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教育局台中市教育部

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