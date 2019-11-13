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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

南門中繼市場開幕 福袋40分內搶購一空

2019-11-13 13:52聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，台北市長柯文哲也到場祝福市場生意興隆，並在南門市場自治會長王銓國配同下巡視市場攤位、試吃，還嘗試用行動支付付款；市場於早上11點也開賣限量500個的開幕紀念福袋，約40分鐘就銷售一空，各攤則紛紛推出優惠折扣。

位於北市杭州南路二段55號的南門中繼市場，鄰近捷運中正紀念堂站、捷運東門站，因鄰近觀光景點中正紀念堂加上近來試營運滿額抽活動，吸引不少人來消費；今天上午也由柯文哲、王銓國分別抽出1萬元買菜金、逸湘齋年菜組合兩項大獎。

柯文哲致詞表示，雖然現在只是中繼市場，但當初就要求要蓋得漂亮，把現代市場的管理技術引進，包含垃圾不落地、乾溼分離、電子支付等；多虧把市場當成家愛護的攤商願意配合、自治會協調，才能順利搬遷；他也認為台灣現代化，市場一定要現代化，不能再像以前老鼠跑來跑去、蒼蠅停在肉上面，相信在新的市場看不到，相信南門市場能持續作為台灣市場的第一名，帶動市場現代化。

市民王小姐表示，她得知市場今天開幕，因此特別來搶優惠、買開幕紀念福袋，福袋除了紀念環保購物袋，內容還有名攤肉鬆、糕點、包子、湖州粽及蔬菜，只賣50元很超值；各攤也有優惠促銷。

市民林先生則說，福袋經濟實惠又有紀念性很搶手，他也排了很久才拿到，但後來發現本該1人限購1個，卻有些人洗去蓋章印記排起第二、三輪，希望他們有同理心，「把機會讓給別人」。

王銓國表示，南門市場攤商沒有把中繼市場當成臨時空間隨便處理，反而積極投入將攤台更新，改變營業習慣，強化衛生，還有內用禁用一次性餐具等；近來市府於試營運期間也補強許多硬體，包含加強動線標示、二樓動線加裝雨遮等，市場也製作攤位圖加以宣傳，盼讓民眾更快熟悉環境。

台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，市場於早上11點也開賣限量500個的開幕紀念...
台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，市場於早上11點也開賣限量500個的開幕紀念福袋。記者翁浩然／攝影
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台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，市場於早上11點也開賣限量500個的開幕紀念...
台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，市場於早上11點也開賣限量500個的開幕紀念福袋，約40分鐘就銷售一空，各攤則紛紛推出優惠折扣。記者翁浩然／攝影
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台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，台北市長柯文哲也到場祝福市場生意興隆，並在南...
台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，台北市長柯文哲也到場祝福市場生意興隆，並在南門市場自治會長王銓國配同下巡視市場攤位。記者翁浩然／攝影
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台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，台北市長柯文哲也到場祝福市場生意興隆，並在南...
台北市南門中繼市場今天舉辦開幕儀式，台北市長柯文哲也到場祝福市場生意興隆，並在南門市場自治會長王銓國配同下巡視市場攤位。記者翁浩然／攝影
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福袋柯文哲北市

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