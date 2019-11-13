北市出租宅強制裝住警器 估年底前上路

2019-11-13 13:21 中央社 台北13日電



台北市消防局今天表示，「台北市火災預防自治條例」修正草案已送行政院核定，預計今年底前上路，未來北市租屋和甲類營業場所依法都需設置住宅用火災警報器，違者開罰。

消防局今天發布新聞稿表示， 「台北市火災預防自治條例」第十條之一、第十二條之一修正條文已於10月18日經台北市議會三讀通過，隨後於10月30日函送行政院待核定。

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修正草案預計今年底以前可正式發布，消防局表示，未來台北市出租供居住使用的建築物，以及餐廳、飲酒店、便利商店等各類場所消防安全設備設置標準所列的甲類營業場所，都應依「住宅用火災警報器設置辦法」設置住宅用火災警報器。

消防局表示，若消防人員檢查未裝設者，將限期改善，屆期不改善者，將處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

由於北市外來就業人口多、租屋需求大，消防局指出，加上近年來出租供居住使用的建築物火災頻傳，有民眾因無法及早逃生而身亡，凸顯這類場所具有延燒快速、逃生不易的高度火災風險，為提升整體租屋安全，將於法令公布後列入首波實施對象。

消防局說，營業場所同樣是這次公布後優先實施對象，從近年火災統計可看出，設於住宅下面的營業場所具有高度火災風險，尤其是各類場所消防安全設備設置標準規範的甲類場所，包括餐廳、飲酒店、便利商店等，若發生火災恐無法及早警示樓上住戶，故為使營業場所於夜間發生火災時能提早發報，納入此次規範對象。

同時，未來若具有火災高風險新興行業，消防局將透過公告方式，要求其設置住宅用火災警報器，以提升整體公共安全。

至於非供出租使用部分，消防局表示，將利用未來3年時間，持續透過各式媒體、集會活動及居家訪視等，加強宣導民眾自我安裝、維護及保養住宅用火災警報器。