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超適合親子 板橋435限時3.5小時開箱表演團體工作室

2019-11-13 12:40聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

限時3.5小時，板橋435在11月17日將開放不為人知的演藝後場。當代傳奇劇場、新象創作劇團、魔梯形體劇場、找我劇場及莫比斯圓環創作公社等團將在新象創作劇團工作室，為大家帶來近距離表演藝術體驗。

新北市文化局板橋435藝文特區「2019演藝雙周」11月16日登場，有系列演出、體驗工作坊、實況直播計畫，及首度企畫打開435駐地團隊工作室，打開工作室在11月17日下午2點到5點半限時登場，當天還有下午2點及4點定時導覽。

打開工作室由駐地團隊輪番近距離帶來表藝體驗，像是當代傳奇劇場的英雄、俠女戲服道具讓你驚乎連連；武生、文丑現場再教你練功；魔梯形體劇場遊園演出的「大頭仔」在工作室裡任你拍；新象創作劇團翻轉排練場，現場由雜技演員示範疊高椅、倒立等，還會教怎麼注意平衡，適合親子活動。

板橋435藝文特區表示，11月16日至11月24日「2019演藝雙周」，除了精彩演出，也帶民眾到後場了解駐地團隊的心路歷程，沉浸並參與435的藝術生活。活動需免費索票，可上板橋435藝文特區官網https://reurl.cc/A12exj 或臉書活動專頁https://reurl.cc/e5y4qj查詢。

板橋435藝文特區「2019演藝雙周」將在11月16日至11月24日登場，有系列...
板橋435藝文特區「2019演藝雙周」將在11月16日至11月24日登場，有系列演出、體驗工作坊、實況直播計畫，及首度企畫打開435駐地團隊工作室。圖／板橋435藝文特區提供
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板橋435藝文特區「2019演藝雙周」將在11月16日至11月24日登場，有系列...
板橋435藝文特區「2019演藝雙周」將在11月16日至11月24日登場，有系列演出、體驗工作坊、實況直播計畫，及首度企畫打開435駐地團隊工作室。圖／板橋435藝文特區提供
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