新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包
2019-11-13 12:37
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
氣溫轉涼，正適合泡湯，新北溫泉節已展開，從金山萬里海岸一路延伸到烏來山區。市府觀光旅遊局先爭取到秋冬遊補助住房1千元補助共1萬名額，再加碼祭出千份千元等值溫泉包，本月15日到20日抽獎、22日上午10點公布得獎名單。
11月中，新北溫泉節與歡樂耶誕城將接力啟動，觀旅局邀請民眾到新北看燈、泡湯、賞美景、嘗美食。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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新北市多家溫泉業者配合活動，明天起到18日止共5天，在「2019 ITF台北國際旅展」延長加賣超值溫泉券，合作業者包括陽明山天籟渡假酒店、福容大飯店福隆、大板根溫泉森林酒店等等。
如福容福隆即日起到12月31日止，VILLA獨立湯屋風呂客房一箔二食專案3999元、周六5999元；金山海灣HOTEL秋冬旅遊補助，第2天續住6折；鼎帥溫泉汽車旅館逢周六送住客金山老街消費券，且全館配合秋冬旅遊補助9折，還有價值千元上下好禮3選1。
今年觀旅局加碼推出1千份「再等，今年就泡湯了」溫泉包，內有歐舒丹盥洗組、無染毛巾、500元泡湯住宿抵用券及文青款式帆布袋、泡湯必備防水包中包，價值超過千元。到2019新北市溫泉節活動網頁登錄，就有機會免費獲得。
哥倫布影展榮譽推薦獎導演李正興拍攝溫泉節形象影片，他表示，金山萬里溫泉與大海緊密相連，溫霧蒸騰與溫暖日光交融令人難以忘懷；烏來溫泉保留大台北地區純淨的自然綠光，可讓旅客得到身心靈的休息。
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