108年度公共工程優質獎 新北9件工程脫穎而出
2019-11-13 12:34
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
為促進良性競爭及提升工程技術水平，新北市政府每年皆舉辦公共工程優質獎，鼓勵優質廠商參與公共工程建設，為提升工程品質而努力。今舉辦「108年度公共工程優質獎」頒獎典禮，經評審委員評比各細項後，決選出9件工程獲獎，並邀請新北市副市長陳純敬頒獎。
這次共有19件參賽工程，經評委依照各工程的創新性、挑戰性、周延性與工程顯著效益等細項做評比，最後有9件工程脫穎而出，並由陳純敬頒發獎項。
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本屆榮獲公共工程優質獎的有城鄉局「三峽國光青年社宅工程」、「新店央北社宅工程」、交通局「三重商工地下停車場工程」、農業局「石碇永定里姑娘廟前野溪整治工程」、新工處「新店安坑1號道路第二期工程」、「三鶯大橋第一階段改建工程」、「烏來區覽勝大橋改建工程」、「樹林第六公墓納骨塔新建工程」、「樹林區北84鄉道拓寬工程」。
其中，獲獎的工程中最大特色為使用「建築資訊模型（BIM）」技術對營建全生命週期整合應用，將生態環境導入設計，並透過創新科技提升營建技術。
所謂工程的「全生命週期」是指，規畫設計、工程招標、工程履約、營運維護等4大階段，而運用BIM技術來輔助公共工程，透過數位資訊模擬建築物所具有的資訊，如平面圖、剖面、採光照明效果、空調通風量、空調電力消耗等，能提高生產效率、節約成本及縮短工期等。
陳純敬指出，新北公共建設結合科技管理與環境教育等特色，且其工程品質攸關市民生活安全、便捷及舒適，呼籲優良廠商投入新北市公共工程建設，與市府團隊共同打造新北成為安居樂業的城市。
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