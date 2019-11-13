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飼主拿水管打狗 台中市動保處已進行安置

2019-11-13 12:17聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市動保處今天表示，有關網傳台中市南屯區發生虐打犬隻一案，動保處已扣留安置該隻狗，將依規定查處。

動保處表示，網傳南屯區民眾手持水管虐打犬隻一案，動保處獲報後今天會同警方至案址稽查，現場看見住戶養的一隻混種犬，精神及體態良好，外觀未見受傷情形，經調查，飼主昨天（12）已帶狗到動物醫院檢查，外觀及X光影像無明顯異常，動保處為保障動物安全及進行調查，已扣留並安置這隻狗，後續將函請飼主及相關人士說明以釐清事發經過。

動保處呼籲民眾應愛護動物，犬隻若遇行為或飼養問題，應尋求專業協助，勿使用過度責罵責打方式，也不應任意傷害及虐待動物，如果故意傷害致動物受傷未達死亡程度，可依動物保護法第30條處新台幣1萬5千元以上至7萬5千元以下罰鍰。

台中市一隻狗疑被飼主拿水管抽打，台中市動保處已調查，並扣留狗安置。圖／台灣動物緊...
台中市一隻狗疑被飼主拿水管抽打，台中市動保處已調查，並扣留狗安置。圖／台灣動物緊急救援小組提供
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台中市動物醫院

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