新北推糖尿病友護眼專案 今起持轉診單檢查免掛號費

2019-11-13 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



每4名糖尿病友，就有超過1位視網膜病變，失明率更是常人的25倍。新北市衛生局即日起推動「糖友護眼專案」，到明年12月31日，只要持醫師開立的轉診單到83家合約眼科院所檢查，即可享免掛號費及限量精美好禮1份，預計受惠達21萬人次。

經國健署統計，全國約有200多萬名糖尿病的病友，每年以2萬5000名的速度持續增加。衛生局表示，由於糖尿病初期無明顯症狀，隨著病程不知不覺惡化，血糖會逐步侵犯全身大小血管、神經及器官，進而產生不可逆的併發症。

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衛生局表示，衛福部2017年統計，糖尿病人視網膜病變盛行率達26.5%，且10年後上升至60%，20年更攀升至90%，而新北市僅34.3%的病友有檢查眼底視網膜，等於將失明暴露在絕大風險中。

衛生局長陳潤秋表示，糖尿病患長期血糖控制不良，進而破壞視網膜血管，導致視網膜病變，常見症狀有眼前出現浮動黑點、視力下降，嚴重時視網膜甚至剝離，終至失明，因此每年應檢查「眼底視網膜」，若能及早檢查並治療，可減少50%失明機率。

此外，偏鄉地區也有醫療巡迴車提供服務，衛生局表示，這輛全國首部專為糖尿病個案設計的巡迴車，除了有電腦驗光機、氣動式眼壓機、眼底鏡等精密儀器外，還有尿液微量白蛋白、空腹血脂、糖化血色素檢查設備及足部超音波。