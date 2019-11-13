新北市規畫運動聚點 彌補國民運動中心設置不足
2019-11-13 10:33
聯合報 記者施鴻基
／新北即時報導
新北市國民運動中心極受市民喜愛，但全市仍有過半行政區沒有國民運動中心，教育局計畫再增加小面積的運動聚點，希望讓更多人就近就可享有多元運動空間。
新北市規畫16座國民運動中心，已經啟用13座，11月底第14座林口國民運動中心即將營運，明年還有五股及新店國民運動中心將陸續啟用，是全台國民運動中心使用率最高，也是市民施政滿意最高的政策。
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「以前大家見面問的是呷飽沒？以後希望是運動沒？」侯友宜說，9年前他剛擔任副市長時，前市長朱立倫就告訴他，4年內的任務是要蓋5座國民運動中心，如果有第2任，那就蓋10座。如今新北已有13座，已有近4500萬人次使用，是全國最愛運動的城市。
他說，體適能、韻律和飛輪是各場館最受歡迎的運動項目，市府打造各國民運動中心特色，希望創造更好運動環境。未來不但有國民運動中心，還要廣設健身中心、運動天幕等運動聚點，也希望鼓勵校園運動場館對外開放，提供民眾多元選擇。
瑞芳、深坑地區今年底將完成運動天幕。教育局長張明文說，4年內希望把運動聚點增加到34處，再增4500萬使用人次，讓無論都會或偏鄉都有運動好去處。目前平均每5人有1人使用國民運動中心，未來包括運動據點希望能讓每4人就有1人使用。
張明文表示，國民運動中心採大量體，1200坪到近萬坪都有，「新北運動聚點」則要善用資源，利用市府餘裕空間、公益捐贈空間及新建工程共構，在都會型行政區設置100至300坪的健身中心，規畫最受歡迎的健身房、韻律及飛輪教室為主。
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