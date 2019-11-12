空屋稅難認定？ 柯文哲：有屋主開電、打開水龍頭

2019-11-12 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／即時報導



台北市議會下午進行市政總質詢，針對居住正義，市議員邱威傑質詢時問柯文哲，用囤房稅打壓房價，還是釋出空屋比較重要？柯文哲則說，政治上還是要務實處理，空屋稅很難課，很難認定是空屋， 若有一陣子用水電使用量，住戶會乾脆把電開著，水龍頭打開，根本是「上有政策下有對策」，空屋稅的稽徵原本就很高，而且很難執行。有時就乾脆按照戶數比較簡單。

邱威傑說，但以囤房稅實行的效果，非常有限。他舉例北市民持有6戶的屋主有4146人、3.6萬戶，若以一戶30坪房子計算，每戶每年約增6000元房屋稅，對有錢人來說，一年多3.6萬，有差別嗎？九牛一毛，可能很有限。麻煩的是，房東可能轉嫁給房客。

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邱說 ，他已經接獲民眾陳情，房東要漲房租，但這是無稽之談，但好的囤房稅不應該懲罰房客。他認為徵囤房稅是 比較危險的，邱威傑問柯，是否認同。

柯文哲仍強調，目前市府課徵囤房稅的對象，是針對建商蓋好沒賣出的房屋，空屋稅執行困難。還是讓單一且自住的房屋稅實質降至0.6%，讓公告地價及房屋現值慢往上，往市價移動，這比較實在。因為3.6%的稅，涉及中央，不認為中央後的在這個階段會去動，且也許北市府在堅持居住正義，其他政府不見得會堅持居住正義。