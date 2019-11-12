何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／即時報導



2020總統大選逐漸逼近，為拉抬地方立委選情，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今晚赴台北萬華南機場夜市，與國民黨立委參選人林郁方合體，2人一起大啖美食逛夜市。林郁方說，過去就很喜歡走進市場，傾聽基層聲音，這次回鍋參選受到很多選民鼓勵，「雖然目前民調暫時領先，對於選情還是很緊張，要持續努力」。

台北第5選區(中正、萬華)選情複雜，除林郁方捲土重來參選外，現任立委林昶佐也力拼連任，加上被視為該區最大黑馬的議員徐立信，儼然成為激戰區。林郁方上屆落選後今年整裝再戰，上周末與前新北市長朱立倫在馬場町紀念公園騎腳踏車，今晚則邀請何庭歡到南機場夜市逛街吃美食，積極爭取選民支持。

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2人走進夜市攤販寒暄問候，也遇到韓粉支持者給予肯定，林郁方說，走進市場能接觸到真正屬於「庶民」的聲音，今年再次參選聽到許多選民期待，他說，這區藍綠選票差距大約1萬票，藍稍大於綠，但可以說是平手，雖然目前民調暫時領先，不過要到開完票才知道輸贏，現在還是很緊張，要繼續努力。

林郁方也說，4年下來還是有很多民眾喜歡我，他們知道我先前做立委時的政績，非常歡迎我再次參選，民眾也發現過去隨時都可以看到我，知道我沒有離開。他說，上屆落選時就受很多民眾鼓勵，對於選情是審慎樂觀，但要繼續往前走，跟更多民眾拉票。