柯P「分身」柯爸柯媽挺張睿倉 喊話給年輕人機會
2019-11-12 20:21
聯合報 記者余采瀅
／台中即時報導
台北市長柯文哲的父母柯承發與何瑞英今晚到台中神岡新和宮，陪同民眾黨台中市第三選區立委參選人張睿倉拜票，現場席開100多桌，柯爸、柯媽與張睿倉逐桌敬酒，爭取選民支持，柯媽媽說，「希望給年輕人一個機會」；無黨籍現任立委洪慈庸也到場逐桌拜票。
台灣民眾黨在台中市第三選區提名大雅區上雅里長張睿倉參選立委；35歲的張睿倉連任兩屆里長。他說，今天是神岡新和宮建廟周年慶，現場席開150桌，原本柯文哲市長要出席，但因為現正進行議會市政總質詢難分身，改由柯爸、柯媽出席，希望選民能給他一個機會，為大家服務。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
柯媽媽何瑞英說，張睿倉連任兩屆里長，經驗豐富，勤快又認真。這是他第一次參選立委，「讓年輕人出來做看看，才知道誰做得好，誰做的不好」，請大家給他一個機會當選，為地方打拼。
台中市第三選區現任立委洪慈庸今晚也到神岡新和宮，逐桌與民眾握手拜票，展現親和力，爭取選民支持。
留言