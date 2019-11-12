北市抽查食品洗潔劑 2件標示不合格
2019-11-12 19:56
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
北市衛生局今年抽驗食品洗潔劑包含砷、重金屬、甲醇、螢光增白劑及壬基苯酚類界面活性劑等含量，共20件產品，今天公布檢驗結果皆符合規定；不過另檢查20件產品包裝標示卻發現有2件因沒有用中文標示界面活性劑等主要成分的化學名稱而不合格，2件中還有1件涉及標示不實；衛生局後續也要求業者更正包裝標示，並引進或生產業者4萬元。
衛生局表示，包裝標示不合格品分別是抽自大潤發內湖二店的「Sugar Bubble蔬果、餐具洗潔劑（藍莓）」及日藥本舖中山門市的「第一石鹼濃縮洗碗精250ML（香橙）」，兩產品都因外包裝成分僅標示「界面活性劑」或「安定劑」，沒進一步以中文標示界面活性劑、安定劑中的主要成分化學名稱而違反食品安全衛生管理法規定，可處4萬到400萬元罰鍰。
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另外，衛生局說，「Sugar Bubble蔬果、餐具洗潔劑（藍莓）」外包裝也標示「採用天然潔淨配方…誤食也不用擔心」內容涉及誇大易生誤解，經查產品來源為基隆市，已一併與標示不合格問題，移請轄區衛生局追查。
至於「第一石鹼濃縮洗碗精250ML（香橙）」因來源是商業登記在北市的日藥本舖公司，因此標示不合格部分直接由北市衛生局依食安法開罰4萬元，並要求業者回收或設法更新標示內容，衛生局給予業者2個月時間改善，最晚12月9日必須完成。
衛生局也提醒，用來清洗食品、食品器具、食品容器及食品包裝的食品用洗潔劑，建議民眾購買時，應選擇檢驗合格及標示完整產品，另依包裝上的使用方法及濃度正確使用，並以清水澈底沖洗物品，避免洗潔劑殘留以維護健康。
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