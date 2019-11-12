水湳洞觀光問題浮現 地方籲勿便溺扔垃圾

2019-11-12 20:10 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳水湳洞遊客人數明顯增加，附近濂新里居民生活受到干擾，希望遊客能尊重當地居民生活，存公德心友善對待環境。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳水湳洞自從推出「點亮十三層」、「別有洞天」等活動導覽後，遊客人數明顯增加，但也因此附近濂新里居民生活受到干擾，留下了許多塞車、垃圾、隨地便溺等問題，社區表示，推動觀光是一體兩面，雖然能藉藝文活動發揚在地特色，但希望遊客能尊重當地居民生活，存公德心友善對待環境。

水湳洞漁港是新北市少數能合法進行垂釣的港口，許多民眾都特地前來海釣，假日夜間也有許多民眾前來觀看十三層的美麗光雕，走上濂新里的長仁亭，幾乎360度的無敵景致，是許多攝影人的最佳取景點，然而社區附近沒有公廁，也沒設立垃圾桶，遊客隨地造成環境問題，大大影響居民生活。

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濂新社區發展協會總幹事林正文表示，長仁亭附近道路狹窄、不方便迴轉，在下坡入口處也設立禁止汽車前往的告示，但仍有遊客仍會顧自開車闖入，影響交通。濂新里民大多年紀已大，居民還得為環境破壞善後，期盼遊客能多發揮公德心，讓觀光永續且友善在地。