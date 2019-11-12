汐止水尾灣美景不方便 地方盼蓋景觀廁所

2019-11-12 20:09 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止基隆河步道沿岸水尾灣一帶，河景風景很好，市議員廖先翔希望在緊鄰的水尾灣抽水站設置景觀廁所，讓民眾更方便。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 在汐止基隆河步道沿岸，水尾灣一帶，不但一年四季都有花可以看，搭配河景風景很好，不過，唯一缺點就是上廁所很不方便，今(12)日市議員廖先翔就邀請相關單位現場會勘，希望在緊鄰的水尾灣抽水站設置景觀廁所，讓民眾更方便。

智慧里長黃智明說，水尾灣經過這九年來的經營成了附近居民散步休閒很好的場所，風景美唯一的缺點就是沒有廁所，造成民眾非常的不方便，五六年前有民眾反應，就一直在爭取，都沒有下文，今天很感謝議員廖先翔來為我們在抽水站這個地方來爭取景觀廁所，我希望蓋好後可以成為民眾非常便利的地方，這真的是當務之急的問題。

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市議員廖先翔指出，基隆河自行車道大概從新江北橋到樟樹灣這一段，沿路大概就是比較低度開發的區域，都是里長在維護一些很漂亮的景觀，那因為基隆河左右兩岸自行車道是左岸這邊才有串聯，所以相對休閒的人多，但是因為低度開發附近也沒有便利商店或是可以有廁所的地方可以方便，所以里長建議是不是可以在水尾灣抽水站這邊設置景觀廁所。

廖先翔表示，第一階段先讓民眾可以進到抽水站去方便一下，先做樓梯將民眾導引進來，後續我們會請高管處來設置景觀廁所，大概今年底明年初這個樓梯就可以來施作，那完成後也會要求景觀廁所後續來接力規劃設置，讓民眾來這邊的時候不用再擔心上廁所的問題。