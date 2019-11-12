宣導結合在地文化 瑞芳警放天燈誓反毒

2019-11-12 20:08 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



瑞芳分局到平溪做反毒、反賄選宣導，邀請曾製作金氏世界紀錄最大天燈的師傅胡民樹，帶著警員、學生們一同製作反毒天燈。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 今(12)日上午瑞芳分局偕同瑞芳高工，來到平溪做反毒、反賄選宣導，特別邀請曾製作金氏世界紀錄最大天燈的師傅胡民樹，帶著警員、學生們一同製作反毒天燈，藉與傳統文化的結合，讓政令推廣更加生活、在地化。

曾經做過世界最大天燈的胡民樹老師，是瑞芳高工的校友，這次與瑞芳分局及瑞芳高工學生合力，製作反毒反賄選天燈，讓宣導結合在地文化元素，變得更加深植人心。

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學生們運用流行語彙，將政令寫得活潑，大家齊聚點火，讓天燈一齊上飛，大家看作品升空，都相當興奮。

瑞芳分局長陳杏結表示，今年新北市的緝毒成效，於昨(11)日公告是六都第一，期望繼續努力推廣，讓民眾打從心底厭惡毒品、反賄選。期盼藉由今天活動，讓青少年們從入社會前便做好觀念紮根，喜愛健康無毒的青春，也讓在地的天燈文化，更被學生們認識。