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北海岸學子齊反賄 彩繪風箏創意獲獎

2019-11-12 20:08觀天下 記者廖品涵／石門報導

士林地檢署辦理反賄選宣導風箏彩繪創意設計比賽，超過三百件作品參賽，學生將反賄選跟...
士林地檢署辦理反賄選宣導風箏彩繪創意設計比賽，超過三百件作品參賽，學生將反賄選跟故鄉特色結合，發揮十足的創意。 圖／紅樹林有線電視提供
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士林地檢署辦理反賄選宣導風箏彩繪創意設計比賽，石門區、三芝區、淡水區及八里區國中小學生參賽，收件超過三百件作品參賽，學生將反賄選跟故鄉特色結合，發揮十足的創意，深化學生們的法治教育與反賄意識。

士林地檢署主任檢察官柯怡如表示，2020大選將近，為了宣導反賄選的觀念，這次特別選擇北海岸地區著名的風箏特色作為反賄主軸，讓學生們彩繪風箏，融入反賄選的元素，除了將得獎的風箏作品展出，更來到石門國中舉辦一場「『i幸福，箏反賄』反賄選宣導風箏彩繪創意設計比賽」頒獎典禮，鼓勵孩子在日常生活中隨時保有反賄意識，讓選舉乾淨不違法。

石門區長林俊宏表示，很難得比賽中能夠將反賄選的觀念與家鄉特色做結合，因此反賄風箏也就變得格外具有意義，讓家鄉的美好透過彩繪比賽被看見，也讓反賄的意識深植於孩子心中。

石門國中校長林秀足說，這次反賄選宣導風箏彩繪創意設計比賽，邀請石門區、三芝區、淡水區及八里區的國中小學生參賽，特別選擇孩子們平常特色課程的風箏昨為主軸，在熟悉的事物上做發想，學生們更輕鬆學習，也學得更多更快，在頒獎典禮上獲獎學生的作品都被印製上馬克杯作為禮物，真的相當具有紀念意義。

頒獎典禮過後，士林地檢署也趁著難得來到北海岸校園的機會，主任檢察官準備了與日常生活中息息相關的故事，要透過深入淺出的說故事方式，輕鬆深化兒童及青少年法治教育，還有即將與國語日報聯展的反賄漫畫在現場讓學生搶先看，希望學生們能夠透過聽故事與閱讀報章吸收正確、合法的選舉觀念，也透過反賄風箏作品，讓「i故鄉，反賄選」的概念永續流傳。

賄選石門

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