新北冬季包種茶比賽 產量略減品質好
2019-11-12 20:07觀天下 記者張雯琪/坪林報導
108年度新北市冬季文山包種茶比賽展開，今年報名點數共有1056點，比去年點數略減，今(12)日起至16日在坪林國中體育館進行。今年冬茶產量略減，不過製茶期間天候狀況十分適合製茶，預估今年的冬茶品質應該會香氣足，滋味甘甜。
坪林區農會指出，由於這兩天天氣晴朗，因此還有不少茶農忙著採茶、製茶，所以第一天交茶狀況尚不踴躍。
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此外冬茶比賽評審作業則是訂於11月18日至22日進行，頒獎典禮12月7日在茶博館旁廣場登場。
坪林區農會提醒茶農，參加比賽的茶樣，必須接受農糧署、新北市政府與茶改場等單位隨機抽驗，進行農藥殘留化學檢驗，檢測不合格者除了會取消參賽資格，還會遭沒收參賽點數之茶樣，並依照農藥管理辦法處1萬5千元以上，15萬元以下罰款，請茶農務必要謹慎。
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