親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

柯文哲9天總質詢結束 議長：選舉到來應嚴守行政中立

2019-11-12 19:00聯合報 記者楊正海／即時報導

北市議會9天市政總質詢今天結束，議長陳錦祥在結語時提醒市長柯文哲，針對即將來到的選舉，市府面對各政黨和參選人，應該嚴守行政中立，不得濫用行政資源違法動員輔選，全體議員也一定會持續鞭策市府、強力監督。

北市議員這次總質詢共提出318項質詢議題，陳錦祥說，議員認真準備資料，很多議題是市府平常不重視忽略事項，希望政府能接納提案，補強市政推動不足的地方。

陳錦祥也點出市府缺失，指出這個會期，議員特別重視決算缺失檢討，尤其是許多機關資本支出和重大工程執行率不佳，嚴重落後，施工品質有待提升，市長應該持續嚴加監督。

柯文哲則表示，市府政策上有三原則，分別是民意、專業、價值，把議員視為民意重要來源。過去質詢只有書面 回覆，但現在建立新制度，每一問題都列成可追蹤事項，在市長室直接列管追蹤。

柯文哲也說，今年9月天下雜誌幸福城市的調查，台北市其實8年來第一次在經濟、環境、施政、社會福利、文教 各面向，都是排名第一，台北市的客觀數據，其實都比以前好。

柯文哲說，市民總是有更多要求，市府不會以客觀數據沾沾自喜，台北市要成為國際城市，一定會把國際先進城市做參考點，才會愈來愈進步。

柯文哲也特別謝謝議員提出的問題，包括外送員、 幼稚園、 YouBike、第三方支付、行政區的鄰里建設等議題，他有記下來，也保證會改成可追蹤的項目，各局處會認真、確定的執行，希望透過誠懇回覆議員質詢，能促進府會正向發展，繼續努力讓台北市可以變得更好。

台北市議會9天市政總質詢今天結束。記者楊正海／攝影
台北市議會9天市政總質詢今天結束。記者楊正海／攝影
分享

北市柯文哲天下雜誌

相關新聞

何庭歡南機場夜市吃美食 合體林郁方助吸年輕選票

2019-11-12 20:25

水湳洞觀光問題浮現 地方籲勿便溺扔垃圾

2019-11-12 20:10

汐止水尾灣美景不方便 地方盼蓋景觀廁所

2019-11-12 20:09

宣導結合在地文化 瑞芳警放天燈誓反毒

2019-11-12 20:08

北海岸學子齊反賄 彩繪風箏創意獲獎

2019-11-12 20:08

新北冬季包種茶比賽 產量略減品質好

2019-11-12 20:07

北市抽查食品洗潔劑 2件標示不合格

2019-11-12 19:56

更新國小遊戲場不到兩成 議員：學童何時能安全玩耍

2019-11-12 18:37

當年西伯利亞小白鶴出現地 金山蓮花田黑面琵鷺現蹤

2019-11-12 17:05

影／宜蘭「有機茶王」每斤2萬 DNA鑑定有南瓜奶香

2019-11-12 16:43

機車族注意！北市這3路口機車事故最多 每年約50件

2019-11-12 15:53

台北和平籃球館被當尾牙場所 柯文哲：場館多功能使用

2019-11-12 15:52

逆風劇團翻轉高關懷少年未來獲捐贈

2019-11-12 15:25

畜產公司去年虧損203萬元 議員痛批肥貓公司

2019-11-12 15:15

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

北市水燈節17日登場 體驗放星星水燈

2019-11-12 14:11

新北推太陽光電聯合標租 保障至少10％售電回饋

2019-11-12 14:11

打掉化糞池 新北266處公廁飄香不再臭熏熏

2019-11-12 13:00

台北時區下的音樂清單 串起生活與音樂的廣播電台

2019-11-12 11:06

打開耳朵聆聽 屬於台北的都市聲紋

2019-11-12 11:00

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

南門中繼市場通風系統太吵 新工處：音量已降低

2019-11-12 10:36

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

北市住六之六重劃區 開發爭議逾20年

2019-11-12 00:23

陽明山住六之六重劃區闢汙水道 環團疑開發復活

2019-11-12 00:19

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

新北耶誕城 夢幻打卡景點

2019-11-11 23:15

新北149對新人 雙11脫單

2019-11-11 23:10

永齡捐助北視家協 明年成立視障音樂發展中心

2019-11-11 23:06

林口運動中心 月底免費試營運兩周

2019-11-11 23:06

青春山海線 打造綠能低碳環保道路

2019-11-11 23:02

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

用「台灣台北市」與布拉格締結姊妹市 非首例

2019-11-11 22:57

新北朝聖之旅 推動山海線路跑

2019-11-11 22:43

監製反送中影片心驚驚 朱詩倩：怕導演及被拍攝者消失

2019-11-11 19:33

十分成安宮歡喜來共餐 各界出錢又出力

2019-11-11 19:12

師生走出悲傷 鼻頭國小1111迎接新校犬

2019-11-11 19:10
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

新北朝聖之旅 推動山海線路跑

2019-11-11 22:43

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

落羽松染紅投139線

2019-11-11 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top