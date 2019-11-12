柯文哲9天總質詢結束 議長：選舉到來應嚴守行政中立
2019-11-12 19:00
聯合報 記者楊正海
／即時報導
台北市議會9天市政總質詢今天結束，議長陳錦祥在結語時提醒市長柯文哲，針對即將來到的選舉，市府面對各政黨和參選人，應該嚴守行政中立，不得濫用行政資源違法動員輔選，全體議員也一定會持續鞭策市府、強力監督。
北市議員這次總質詢共提出318項質詢議題，陳錦祥說，議員認真準備資料，很多議題是市府平常不重視忽略事項，希望政府能接納提案，補強市政推動不足的地方。
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陳錦祥也點出市府缺失，指出這個會期，議員特別重視決算缺失檢討，尤其是許多機關資本支出和重大工程執行率不佳，嚴重落後，施工品質有待提升，市長應該持續嚴加監督。
柯文哲則表示，市府政策上有三原則，分別是民意、專業、價值，把議員視為民意重要來源。過去質詢只有書面 回覆，但現在建立新制度，每一問題都列成可追蹤事項，在市長室直接列管追蹤。
柯文哲也說，今年9月天下雜誌幸福城市的調查，台北市其實8年來第一次在經濟、環境、施政、社會福利、文教 各面向，都是排名第一，台北市的客觀數據，其實都比以前好。
柯文哲說，市民總是有更多要求，市府不會以客觀數據沾沾自喜，台北市要成為國際城市，一定會把國際先進城市做參考點，才會愈來愈進步。
柯文哲也特別謝謝議員提出的問題，包括外送員、 幼稚園、 YouBike、第三方支付、行政區的鄰里建設等議題，他有記下來，也保證會改成可追蹤的項目，各局處會認真、確定的執行，希望透過誠懇回覆議員質詢，能促進府會正向發展，繼續努力讓台北市可以變得更好。
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