更新國小遊戲場不到兩成 議員：學童何時能安全玩耍

2019-11-12 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



台中市教育局估計更新國小遊戲場需4.36億，恐無法在教育部的期限內改善完成。議員鑑於雙北達成率超過八成，中市不到兩成，市議員吳敏濟建議成立總務輔導團，重新調整各校所需，大幅降低成本。

吳敏濟指出，教育部展延「兒童遊戲場設施安全管理規範」達成期限3年至112年1月24日。台中市教育局今年偏列1,900萬元預算，明年1,469萬元，與所需總經費4億3,600萬元差距太大，教育局打算向中央爭取補助。

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吳敏濟調查新北市遊戲場改善計畫，每座單價50萬元，台北市視場地大小給50萬至150萬的補助。反觀台中市每座單價高達200萬元，居各縣市之冠，而且檢驗不合格者全部編列200萬元，導致目前登錄完成率僅18.11％。

吳敏濟認為，有台北與新北已達成八成以上的例子在前，台中市爭取中央補助的期待可能落空。

吳敏濟指出，台北與新北兩市之所以能夠輕鬆達標，原因是都成立總務輔導團，成員包括總務主任、校長及專家。

輔導團針對安全空間不合格者，重新佈局、調整遊具的方向或拆除周邊障礙物即可騰出空間，符合新的規範標準，在安全期限內遊具沒有必要全面汰換，將學童權益的影響減至最低，讓學童的肢體、感官、情緒在遊戲中得到鍛鍊與舒解，若依教育局的計畫，恐怕會有許多學童在小學6年中，都沒有遊具玩。

教育局表示，學校建置遊戲器材時是依腹地及當時規範規劃，許多遊具本身並無不良，但法規修正後，不少學校僅因遊戲器材間距不足或地墊因厚度不足，受判不合格，使台中學校遊戲器材檢驗合格率大幅降低，也增加修繕及兒童遊戲器材經費需求。

教育局指出，經盤點學校遊戲器材檢驗結果，全市公私立國小共235校，其中檢驗合格有17校，遊具檢驗不合格有211校，校內無遊具者有7校。