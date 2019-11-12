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影／麗寶Outlet三周年慶 二期12月25試營運

2019-11-12 18:20聯合報 記者游振昇／台中即時報導

麗寶Outlet Mall三週年誕生慶，將從11月16日至12月15日舉辦，首次推出滿3000送300，滿5000加碼抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券

11月16日至12月15日三週年誕生慶期間，貴婦精品《RIMOWA》行李箱優惠折扣，搭配全館活動，好禮多，LORYA眼鏡《TOM FORD》、萬寶龍精選墨鏡5折起，麗寶Outlet Mall 獨家推出的雷朋《RAY-BAN》墨鏡買就送限量潮T，日系錶款《SEIKO》推出人動電能月相錶4.5折。

全館放閃三重送驚喜活動，第一閃滿3000送300，第二閃滿5000就抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券，第三閃滿1萬2000送聯名日系女裝 MA TSU MI的經典紅格紋野餐墊。

麗寶Outlet Mall 二期將於12月25日試營運，結合原有一期，總店家數突破250家，將成為中部最大Outlet，還有秀泰影城，另外，結合集團母公司麗寶建設，將打造為全台最美並最具歐洲風情的購物商場，二期將集結多元品牌、親子體驗服務與美食饗宴創造新的Outlet話題。

麗寶Outlet三周年慶，滿額送，還有抽獎有機會拿到鑽石和按摩椅。圖／麗寶提供
麗寶Outlet三周年慶，滿額送，還有抽獎有機會拿到鑽石和按摩椅。圖／麗寶提供
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