影／麗寶Outlet三周年慶 二期12月25試營運
2019-11-12 18:20
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
麗寶Outlet Mall三週年誕生慶，將從11月16日至12月15日舉辦，首次推出滿3000送300，滿5000加碼抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券。
11月16日至12月15日三週年誕生慶期間，貴婦精品《RIMOWA》行李箱優惠折扣，搭配全館活動，好禮多，LORYA眼鏡《TOM FORD》、萬寶龍精選墨鏡5折起，麗寶Outlet Mall 獨家推出的雷朋《RAY-BAN》墨鏡買就送限量潮T，日系錶款《SEIKO》推出人動電能月相錶4.5折。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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全館放閃三重送驚喜活動，第一閃滿3000送300，第二閃滿5000就抽鑽石、按摩椅、福容大飯店住宿券，第三閃滿1萬2000送聯名日系女裝 MA TSU MI的經典紅格紋野餐墊。
麗寶Outlet Mall 二期將於12月25日試營運，結合原有一期，總店家數突破250家，將成為中部最大Outlet，還有秀泰影城，另外，結合集團母公司麗寶建設，將打造為全台最美並最具歐洲風情的購物商場，二期將集結多元品牌、親子體驗服務與美食饗宴創造新的Outlet話題。
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