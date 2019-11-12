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創世板橋分院下月8日辦募款餐會 今和植物人及家屬圍爐

2019-11-12 18:04聯合報 記者施鴻基／即時報導

新北市國際兒童教育協會等多個單位今天到創世板橋院挽袖親手烹調美味拿手料理，和植物人及家屬共餐，現場也齊力拼出象徵祝福的愛心，獻給植物人家屬，為12月8日Mega50鼎鼎宴會廳舉辦的「有愛力量大公益慈善餐會」活動宣傳，盼各界踴躍參與。

協會理事長方綉媚表示，景氣不佳，創世基金會募款困難，所以發起慈善餐會。今年員工尾牙結合公益，讓員工同樂之餘也能關懷弱勢團體送愛，用行動溫暖社會。

創世基金會板橋院長李培菁說，社會上灰暗角落仍有需要救助的清寒家庭，請大家分享祝福，讓他們安心過年。公益餐會盼各界支持認餐券2千元或小額捐款，也可二次公益轉贈餐券給弱勢家庭。

新北創世板橋院訂12月8日辦募款餐會，今天提早和植物人及家屬圍爐。圖／創世提供
新北創世板橋院訂12月8日辦募款餐會，今天提早和植物人及家屬圍爐。圖／創世提供
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